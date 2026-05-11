自分以外のプロ選手全員を豊かにしたベルギーのサッカー選手

1995年のボスマン判決はサッカー界に革命をもたらし、力関係を選手側に傾け、プロ化を大きく推進した。しかし、この歴史的判決の立役者を記憶する者はほとんどいない。当連載「Rebel United」第13回。

フィリッポ・カタルド

ほぼすべてのプロ選手と代理人を豊かにしたこの男は、サッカーを変えようなどと考えていなかった。ジャン＝マルク・ボスマンは反逆者になるつもりはなく、所属クラブのRFCリエージュやベルギーサッカー協会、さらにUEFAを欧州司法裁判所に提訴するつもりもなかった。

「サッカーに素晴らしいものを与えようなどと考えていなかった」と本人は語る。ましてやその代償を自分が払うとも思っていなかった。アルコール依存、借金、うつ、DVの告発、金銭トラブル——混沌の時期だった。

彼はサッカーの歴史を変えたが、サッカー界はその後彼を見捨てた。「彼らは最初から私を消そうとした。無視された。権力に挑めば代償があることは、今なら分かる」と彼は言う。

当時彼が望んだのは、ただサッカーを続けるための正義だった。1990年夏、ベルギー1部RFCリエージュとの契約が切れた後、フランス2部USLダンケルクへの移籍を望んだだけだった。

当時25歳だったボスマンは、堅実ながら特別傑出しない攻撃的MFだった。スタンダール・リエージュで育成されプロデビュー。その後2シーズンはRFCリエージュでプレーしたが、ベルギー1部での出場は25試合にとどまった。

契約満了に安堵した。数か月間、監督や経営陣と対立し苦難が続いた。新契約は月給約850ユーロ、以前の4分の1だった。

1990年当時でも西ヨーロッパのトップリーグでは月850ユーロは極めて低い額で、ベルギーの工場労働者の平均月給約1,000ユーロを下回っていた。

そんな折、2部ながらフランス・ダンケルクからのオファーは好機だった。サッカーが盛んなフランスで、しかも国境のすぐ向こう。ボスマンのような選手には魅力的で合理的な選択肢だった。

しかしリエージュは高額な移籍金を求め、交渉は難航した。

しかしリエージュは移籍金を60～80万ユーロと設定し、簡単には放さなかった。契約はすでに切れており、直前に提示された新契約は最低賃金並みだったにもかかわらずだ。

ダンケルクはその額を払えず、リエージュは移籍を認めなかった。結果としてボスマンは、望まぬ反逆者となった。

プロ資格を放棄しアマとして再登録したことで、彼はリエージュを離れた。コンディション維持のためまずフランス5部でプレーし、1年後にレユニオンの1部クラブへ移籍した。 さらに彼は元所属クラブとベルギーサッカー協会を提訴し、損害賠償を請求した。

だが、この移籍はスポーツ面では大きな成果をもたらさず、1992年にベルギーへ戻った際、彼に契約を提示するクラブはなかった。

失業手当も申請したが却下され、一時は実家のガレージで暮らした。

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ボスマン判決はサッカー界を永久に変えた。

裁判ではボスマンが勝訴。90年にはベルギー裁判所が「ダンケルク移籍は移籍金で阻害されるべきではない」と判断した。それでもRFCリエージュとベルギーサッカー連盟は受け入れず、UEFAも「サッカーの紛争はスポーツ内部で解決すべきで、一般裁判所の管轄ではない」と主張した。

しかし、サッカー界はEUの影響力を過小評価していた。ベルギー司法当局とボスマンは欧州司法裁判所に提訴。彼らの目的は、プロサッカー選手もEU内労働者と同様に働く場所を自由に選べるという原則的な判決を得ることだった。

クラブや協会は反発し、サッカーの終わりだと騒いだ。UEFA会長ヨハンソンはEUがクラブサッカーを壊すと警告。のちにFIFA会長となるブラッターは、富裕層がさらに豊かになるのを許すのかと問いかけた。

それでも1995年12月、サッカー界を「ボスマン判決以前」と「以後」に分ける歴史的判決は下された。

判決前、選手は契約満了後もクラブの許可がなければ移籍できなかった。判決後は契約終了後に自由に移籍先を選べるようになった。

これにより力関係は一変。クラブは早期に好条件を提示して選手を確保する必要に迫られ、年俸は急上昇した。移籍金が不要な選手は新クラブから多額のサインボーナスを引き出すことも可能になった。

移籍市場でもクラブから選手へ権力が移り、優秀な選手には巨額が支払われるようになった。

判決前、選手の年収は平均所得 slightly 上回る程度だったが、判決後は平均的な選手でも億万長者になる時代が到来した。

また、外国人選手登録の厳格な上限も撤廃。1990年代初頭、多くの欧州リーグでは1クラブにつき外国人選手は3名までだった。判決後、EU加盟国選手への制限は即座に消え、その後欧州全域に拡大した。

1999年のボクシング・デー、チェルシーはプレミアリーグで外国人選手のみで先発した。

当時、ボスマンは「アイスクリームさえ買えなかった」という状況にあった。

当時チェルシーの監督はジャンルーカ・ヴィアリで、1年前には選手兼監督としてUEFAカップウィナーズカップ制した。彼はまた、ボスマン判決前の最後の大型移籍の1人であり、1992年にユヴェントスがサンプドリアへ約1700万ユーロを支払って獲得した。

判決後、移籍金は急騰。1997年、インテルはロナウドに2650万ユーロを支払い、20年後にはパリ・サンジェルマンがネイマールに2億2200万ユーロを投じた。

この判決は多くの選手を豊かにし、力関係を選手側に傾けた。同時に欧州5大リーグの支配を強めた。 1990年代前半、バロンドール上位10位の選手の約80％が英・西・伊・独・仏でプレーしていたが、判決後は98％に跳ね上がった。

ジャン＝マルク・ボスマン自身はその恩恵をほとんど享受できなかった。「誰もが私の闘いの恩恵を受けた。私自身を除いては」と彼は語る。

1996年にはベルギー2部RCSヴィゼで7試合出場しただけだった。訴訟開始から9年、判決から4年後の1999年、彼は突然の現役終了に対し78万ユーロの賠償を受けた。

しかしそのお金はすぐに底をついた。彼は「アイスクリーム一つ買えない時期もあった」と語る。フランク・ヴェルラートやマルク・ウィルモッツなどベルギーのプロサッカー選手数名が彼の生計を支えるため寄付を行った。

現在、彼はFIFPROから毎月手当を受け取っている。少なくともそこで彼は忘れられていない。「誰もがボスマン・ルールを知っているが、その背後にいる男を知っている人はいない」と彼は言う。「私は顔のない男だ」。 もし今日同じ戦いを再び挑むかと問われると、「サッカー界に大きなものを与えたが、一度も評価されたことがない。それが一番つらかった。だから、もう二度とやらない。犠牲が大きすぎた」と語る。