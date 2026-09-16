ヴェルナーが2022年にチェルシーFCから2000万ユーロでRBライプツィヒへ復帰した際、期待は大きかった。ザクセンのクラブでは、それ以前にこのFWが大きなブレイクを果たし、国際的なフットボールの舞台へと駆け上がっていたからだ。しかし、ほどなくして失望が広がった。ヴェルナーにとって2度目のライプツィヒでの挑戦は、早々にすれ違いのようなものとなっていった。

ただし、30歳の本人はその責任が自分だけにあるとは見ていない。 Transfermarktのインタビューで、ヴェルナーは古巣を次のように批判した。「最初の在籍時とは違っていた。あの時はチームのプレーが自分を中心に回っていた。それでも、ワールドカップ前のあのケガまではかなり順調だった。そのケガのせいで大会に出られなくなった。あれが自分にとって初めての大きな手術だった。その後、日常生活やフットボールの中でいくつかほかのことも起き、自分は評価されていないと感じるようになった」

ティモ・ヴェルナーがマルコ・ローゼとRBでの時間を語る

ヴェルナーはすでに過去にも、当時の指揮官マルコ・ローゼとの意思疎通が不足していたと話していた。50歳のローゼは当時、この見方を否定していた。だが現在のヴェルナーは、当時をより冷静に振り返っている。「うまくいく時期もあれば、そうでない時期もある」

2度目のライプツィヒでの短い期間を終えた後、ヴェルナーはまずトッテナムへ移籍し、その後2025年6月に再びレンタルでRBへ復帰した。もっとも、最終的にはそこでまったく役割を得られず、メンバー入りすら果たせなかった。ヴェルナーはライプツィヒで公式戦通算211試合に出場し、113ゴール47アシストという見事な数字を残している。

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そして2026年夏、57キャップの元ドイツ代表はついに大西洋を渡る決断を下し、移籍金なしでサンノゼ・アースクエイクスに加入した。 この際、RBライプツィヒは持ち出しまでしていた。「とにかく何か違うことをしてみたかった。よく考えてみれば、結局はロンドンとライプツィヒの往復だった。イングランドの別のクラブと契約することもできたし、ブンデスリーガにも選択肢はあった。どちらのリーグも楽しい。でも、単純に何か新しいことを始める時期だった。まだ30歳とはいえ、自分の人生で新しい章が始まるべきだと感じていた」

アースクエイクスでは、ここまでヴェルナーはまずまずのインパクトを残している。15試合で6ゴールを挙げ、さらに5得点をアシストしている。サンノゼとの契約は2028年までとなっている。