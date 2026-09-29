2014年のワールドカップ王者が、この事実を弟フェリックス（35）とともに運営するポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で明かした。

発端となったのは、クロップが先週、功労ある代表選手たちに送った書簡だ。このニュースレターの中で、ユリアン・ナーゲルスマンの後任はとりわけ次のように記していた。「私は選手時代、代表招集にはほど遠い存在だった。だが今は、自らドイツ代表監督としてそれを行うことが許されている。これは非常に大きな特権であり、私はそのことをとても大切に思っている。同じように、皆さんの功績もどれだけ高く評価してもし足りない」

さらにこう続けた。「皆さんが、2028年欧州選手権に向けて再出発する私たちの代表チームを、今後も見守り、支えてくれることをとてもうれしく思う。なぜなら、私たちは皆、代表チームだからだ」

ただし、クロースによれば、このメッセージは自分のもとには届かなかったという。「僕もそれを読んだけど、まだ何も来ていない」。元レアル・マドリーのプロ選手は、そこからこう結論づけた。「たぶん僕は功労ある代表選手じゃないんだろうね」。収録中に改めて受信ボックスも確認したが、クロップのニュースレターは見当たらなかった。

そこでクロースは、今度は自らこの件に動くつもりだという。自分から代表監督に連絡し、「メールがどこにあるのか、WhatsAppで彼に書くよ。すごく楽しみにしていたのに、結局何も来ないんだから」と語った。かなりユーモアを交えつつ、二階級社会があるのではないかと推測し、クロップのかつてのBVBの教え子に触れながらこうも話した。「ケヴィン・グロスクロイツはきっとクロッポから受け取っているよ。それは間違いない」

トニ・クロースはドイツ代表で何試合に出場した？

クロースは2010年春のデビュー以来、ドイツ代表として114試合に出場し、17得点を記録した。DFBでのキャリアのハイライトは、2014年ブラジル・ワールドカップ優勝だった。このセントラルミッドフィールダーは、すでにEURO2021後に代表を引退していたが、その3年後にドイツ開催の欧州選手権で復帰。その後、現役生活に終止符を打った。

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自身のポッドキャストでクロースは、DFBイレブンの状況をたびたび冗談交じりに掘り下げている。

先週も、たとえばクロップの下での3人の希望の星に皮肉を飛ばしていた。直近のワールドカップには出ていなかったものの、今なら招集され得る3選手について問われると、彼は笑いながらこう答えた。「ワールドカップに出ていなかった選手を3人書き出したんだ。パブロヴィッチ、ヴィルツ、ムシアラだよ」。弟フェリックスは最初、その冗談が分からず、驚いたように「え？ 何？ どのワールドカップに出ていなかったの？」と質問。だがその後、ようやく意味を察した。「目立たなかったってこと、ってわけ？」

その後、この3選手は全員がクロップのメンバーに入った。ただ、ムシアラはオランダとの初戦前に負傷し、チームを離れなければならなかった。パブロヴィッチとヴィルツは現在、XXL招集メンバーに加わっており、木曜夜のセルビア戦で先発候補となっている。