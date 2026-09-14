専門家で元ストライカーのギヨーム・オアロが、賞レースに関する公の発言でデンベレはエムバペに比べて控えめだと指摘すると、このウインガーははっきりと言葉を選んだ。

「自分はずっとそうだった。クラスの後ろにいて、懸命に努力してきた」と、デンベレはアウェーでの勝利後に説明。さらにバロンドールについては、「キャリアの始まりから、このことについては一言も口にしてこなかった。自分は一度も“選ばれし者”ではなかった。信じられないほど必死に努力してきた。昨年はパリ・サンジェルマンでの素晴らしいシーズンの後に報われた。今年はどうなるか見てみよう。とても落ち着いているし、プレッシャーもない」と語った。

2025年のバロンドール受賞者によるこの言葉選びは、偶然ではないのかもしれない。特に「選ばれし者」という表現には前段がある。

つい最近、フランスのスポーツ紙L'Equipeがエムバペの詳細なインタビューを掲載していた。その中でレアル・マドリーのアタッカーは、この権威あるトロフィーの本命は自分だとはっきり主張し、その際に代表チームの同僚である2人のこれまでの歩みを比較していた。

Getty Images

バロンドール2026の授賞式はいつ、どこで行われる？

「彼はずっと才能ある選手と見なされてきた」と、エムバペは長年の仲間について語った。「自分はずっと“選ばれし者”と見なされてきた。最初からずっとトップにいた。彼は違う道を歩み、負傷もあったが、それをうまく埋め合わせた」

デンベレの反応は今や、レアルのスターの発言に対する狙い澄ました反撃のようにも映る。両選手はフランス代表とPSGでともに過ごした日々以来、友好的な関係を築いている。

バロンドールのガラは10月26日にロンドンで開催される。2022年以降、この賞はもはや暦年のベストプレーヤーではなく、1シーズンを対象に授与されている。