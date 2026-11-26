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バルセロナのMFガビは、ハンジ・フリック監督の下で定位置を争うなか、個人の栄誉よりもチームを優先することに満足していると強調した。スペイン代表のガビは、水曜日に行われたサバフFKとのチャンピオンズリーグで数少ない先発機会を得た。バルセロナは勝利を収め、欧州での戦いを続けている。

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欧州遠征でフリック監督がメンバーを入れ替え

水曜日の欧州でのアウェー戦に向けた先発メンバーの変更により、ガビにとって待望の先発機会が巡ってきた。22歳のMFが今季、公式戦でフリック監督の先発メンバーに名を連ねたのは、これがわずか3度目だった。

今季は出場機会を待つ時間が長いものの、スペイン人MFは出場時間が減っていることに不満を抱いていない。監督に起用された時に貢献することだけに集中している。

ガビ「自分はスターだったことなどない」

試合終了後、Movistarに語ったガビは、カタルーニャのクラブではポジション争いが激しいのは当然だと認めた。

「結局、競争はある。最高のクラブにいる以上、そうなるものだ」と語り、続けた。「みんな優れた選手だ。監督は適切だと思った時にチャンスを与え、起用する」

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「最終的に決めるのは監督だ。そして、先ほども言ったように、自分はスターだったことなどない。チームのためにプレーする選手だし、その気持ちはとても強い。チームが自分を必要とする時は、そこにいる」

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限られた出場時間に向き合うガビを支えるメンタリティ

ガビは現在のチーム内での立場を受け入れるだけでなく、重要な場面でチャンスが巡ってきた時、貢献できる選手とそうでない選手を分けるのは精神的な強さだと考えている。技術だけに頼るのではなく、時折訪れる先発の機会に結果を残せるかどうかは、精神面の準備が決め手になるという見方だ。

「選手のメンタリティは、技術やほかの資質よりも、ほとんど重要だと思う」と付け加えた。「こういう試合に臨むための適切なメンタリティがあれば、重要な選手になれる。自分はそう信じている」

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「チャンスを得た試合に正しい心構えで臨めば、物事はうまくいく…。自分のメンタリティは独特だと思っている。自分で言うと謙虚ではないように聞こえるかもしれないけど、それが真実だ。自分が信じなければ、誰が信じるんだ？」

カンプ・ノウで定位置を得るには厳しい争いが待つ

ガビが今季の残り期間に先発出場を増やすには、水曜日のプレーを次につなげることが重要になる。メンバーを入れ替える欧州での試合でチャンスを生かすことは、フリック監督に信頼できる選手だと示す明確な道筋となる。

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ただ、カンプ・ノウでは中盤のポジション争いが激しく、定位置を確保するには忍耐が試される。監督が考える最強の布陣に戻るには、その自信を持ち続けることが欠かせない。