メックス・メールディンクは、自身がオランダ代表のメンバーに入るに値するとは考えていない。AZのFWは日曜、テルスターに1-0で勝利した直後、『デ・テレグラーフ』との取材でそう語った。

メールディンクは当初、代表監督シャビから招集を受けていなかった。ユスティン・クライファートとドニエル・マレンが離脱したため、最終的にメールディンク家に招集の知らせが届いた。

「予備登録メンバーには入っていたけれど、このところ自分が見せてきたものは、単純に十分ではなかった」と、月曜にオランダ代表へ合流した自己分析に厳しいメールディンクは語った。

「オランダ代表は大きな舞台だし、そこに立つのが自分の目標だ。でも、今の自分はそれに値していない」と、テルスター戦の決勝ゴールを挙げたメールディンクは続けた。「もっと良くならないといけないし、それは自分でも分かっている。もちろん残念だけど、受け止められるよ」

「決勝点を決めたのはそうだけど、プレー内容はまだ最高ではなかった。1年前のような、自由なメックスにはまだなれていない。もしかすると『すべてがうまくいかないといけない』という無意識の緊張なのかもしれない」と、インターナショナルマッチウィーク中の短い休暇も考えていたメールディンクは分析した。

「最高だよ、1週間弱のちょっとした休みだ。もしかしたら良いタイミングかもしれない。代表戦のあとには忙しい時期が来るからね。だから少し離れてくるよ」と、AZのアタッカーは締めくくった。

しかし、その数時間後には状況は一変した。クライファートとマレンが離脱し、その結果メールディンクはシャビから追加招集を受けた。AZのFWは昨年10月に初めてオランダ代表に選出されたが、そのときは負傷によって実現しなかった。