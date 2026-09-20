ノア・オハイオは、FCユトレヒトで過ごした時期をわだかまりなく振り返っている。23歳のストライカーはロン・ヤンス政権下でトップチームでの出場機会が限られていたものの、ESPNの『Goedemorgen Eredivisie』で、出場した際には十分に自分を示せたと感じていると強調した。

番組内でオハイオは、ユトレヒトでの得点数の少なさについて向き合うことになった。「26試合で5ゴール、660分間。それが僕の考える、より適切な文脈だ」と、このFWは2024-25シーズンのフレンドンロテレイ・エールディビジでの自身の数字について語った。「自分を評価できるのは、監督から与えられた出場時間の中だけ。その時間の中では、かなりうまくやれたと思う」

さらにオハイオは、オランダの他のストライカーたちと自らの得点効率を比較し、もう一歩踏み込んだ。「1分あたりで見れば、与えられた出場時間の中で、僕はエールディビジで最も得点していたストライカーだったと思う」とアタッカーは述べた。「監督が僕を起用しなければ、それを示すこともできない」

当然ながら、オハイオにとって脇役に甘んじなければならなかったことは納得のいくものではなかった。「自分が最も効率的なストライカーだと見えているのに、ほかの選手たちより多くの時間をもらえないのなら、もちろんうれしくはない」と彼は説明する。「だからといって他の選手たちを否定するものではないけど、最終的には監督が決断を下すものだからね」

オハイオによれば、その不満は確かに示していたが、意図的に内部にとどめていたという。「それは正しいやり方でしなければならないし、少なくともメディアを通じてではない。ロンやジョルディとは1対1で話をした。ロンが、もしかすると移籍した方がいいかもしれないと言ってからも、そのことについてメディアで僕の口から語られたことはなかった」

オハイオによれば、ヤンスは特に複数の面での成長を求めていたという。「彼は、僕がもっとチームプレーヤーになることを望んでいた。今の時代、ストライカーには多くが求められる。しっかりプレスをかけて、ビルドアップにも関わって、ボールを収めて、背後へ走って、ボールを引き出すこともできなければならない。もちろん最終的にはゴールを決めなければいけないし、僕は出場すればゴールを決めると思っている」

オハイオには、セバスティアン・ハラーとダビド・ミンという強力なライバルが1トップのポジションにいた。「もしかしたら監督は、ダビドやハラーの方がそういう他の部分で僕より優れていると考えていたのかもしれない。それは彼に聞いてほしい。僕には正確には分からないからね」 同時にオハイオは、ヤンスがその選択によって結果を出していたことも認めている。「あの年、僕たちは素晴らしい成績を残した。だから、物事には両面がある」

当面、オハイオが再びチーム内でポジションを勝ち取ることはできない。重い膝の負傷からリハビリ中で、最近になって2度目の手術も受けたからだ。オハイオによれば、その手術は本当に必要なものだったという。「100パーセントの状態でも、自分がベストになろうとするのは十分に難しい。95パーセントでは、自分自身にチャンスを与えられない。僕には自分の強さ、スピード、そして背後へのランニングが必要なんだ。それがノアなんだ」

このストライカーは来年までFCユトレヒトと契約を残しており、2月か3月には再びプレーできるようになることを願っている。