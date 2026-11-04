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バルセロナのFWラフィーニャは、火曜日のチャンピオンズリーグでアストン・ヴィラに勝利した試合中、プレーに集中するのが非常に難しかったと認めた。ブラジル人FWは、テネリフェのストライカー、ヘスス・デ・ミゲルが悲劇的な死を遂げたという知らせが、試合に臨む自身の精神状態に大きな影響を与えたと明かした。

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スペインに訪れた悲しみの夜

月曜日、テネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルが30歳で亡くなり、スペインのサッカー界に衝撃が走った。デ・ミゲルはレアル・オビエドのGKヘスス・オウォノとピッチ上で接触した後、心停止に陥った。スペインサッカー連盟は国内の全試合を3日間延期したが、チャンピオンズリーグの試合は予定どおり行われた。

カンプ・ノウでは、キックオフ前に流れる大会恒例のアンセムに代わって1分間の黙とうがささげられた。重い悲しみの中、バルセロナはアストン・ヴィラに3－0で勝利し、プレミアリーグ勢の同クラブが欧州の大会で続けていた連勝を止めた。ラミン・ヤマルが先制点を挙げ、ラフィーニャが2得点を決めて勝利を確かなものにした。

「誰に起きてもおかしくなかった」

試合後、ラフィーニャは『Movistar』に対し、これほど痛ましい状況でピッチに立つことの精神的な負担を率直に語った。ブラジル人FWは明らかに動揺しており、チームの快勝よりも、起きた悲劇について語った。

「［デ・ミゲルが］どこにいようと、進むべき道を見つけてくれることを願っている」とラフィーニャは語った。「ご家族に力を送りたい……そして今日は、サッカーについて話したくない」

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「ニュースを見てから、気分が良くなかった。彼も同じサッカー選手だった。これは僕たちの誰に起きてもおかしくなかった。僕に起きていたかもしれない」

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仲間の選手を失ったという現実は、ラフィーニャにとりわけ重くのしかかった。亡くなったFWと同い年であることに触れ、その思いをさらに説明した。

「こうした状況で試合に出るのはとても難しい」とラフィーニャは語った。「彼は僕と同い年の選手だった。だからこそ、これほど大きな影響を受けたのかもしれない」

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フリック監督も哀悼の意を表明

バルセロナのハンジ・フリック監督も試合後の記者会見で、主力FWと同じ思いを語り、ホームチームのロッカールームに広がる悲しみに言及した。

「テネリフェで起きたことは、我々全員と同じように、彼にも大きな影響を与えたと思う」とフリック監督は述べた。「ご家族、クラブ、友人、関係するすべての方々に心からお悔やみを申し上げる……大きな悲劇だ。彼は大きな影響を受けたと思う」

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首都での重要なアウェー戦へ

精神的に厳しい状況にもかかわらず、ラフィーニャは中央の攻撃的なポジションで目覚ましいシーズンを送っている。ヴィラ戦での2得点により、今季の公式戦得点数は19に到達。欧州5大リーグの選手の中で最多となった。また、この勝利でバルセロナはチャンピオンズリーグで18試合ぶりの無失点を達成し、勝ち点を9に伸ばした。

ラ・リーガ首位のバルセロナは、この勢いを日曜日のアトレティコ・マドリーとの厳しいアウェー戦につなげたいところだ。10月下旬にパリ・サンジェルマンとレアル・マドリーに敗れた後、フリック監督率いるチームは見事に立ち直り、欧州の大会で勝利を収めるとともに、直近の国内リーグ戦ではアラベスに6－1で大勝した。