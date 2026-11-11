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デヤン・クルゼフスキは、この夏に膝の移植手術を断ったことを明かし、長期の負傷に苦しむ中でトッテナムの人々に失望したと認めた。500日以上戦列を離れたスウェーデン代表MFは、クラブ内の多くの人が自身の回復に懐疑的だったと語る一方、代表復帰に向けてすべてを許さなければならないと強調している。

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クルゼフスキ、夏に膝の移植手術を拒否

クルゼフスキがついに公式戦に復帰した。深刻な膝の問題で500日以上戦列を離れ、リハビリ中には何度も困難に直面し、医療の専門家にも相談していた。スウェーデンのメディア『Fotbollskanalen』の取材に応じたウインガーは、夏に膝の移植手術を受けるよう勧められたが、きっぱりと断ったと明かした。

「夏の間ずっと、もう一度手術を受けることについてほかの医師たちと話していた」と語り、こう続けた。「膝の移植手術になるはずだった。自分の膝を他人の膝と取り替えるということだ。僕は断った。プレーするときに痛みがあるなら、痛みを抱えてプレーするしかない」

クルゼフスキ、トッテナムの関係者に失望

クルゼフスキはさらに、離脱中に必ずしも支えられているとは感じなかったと示唆した。クラブ内部にも、回復を疑う声があったという。「信じてくれない人が大勢いたし、懐疑的な人も多かった。クラブの中でさえそうだった。この期間に人々に失望したが、同時に、すべてを許さなければならない」

「もっと助けてほしかったと思うこともある。でも同時に、僕たち全員がビジネスの一部だということも理解している」

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トッテナムの医療部門に改めて厳しい目

クルゼフスキの発言により、トッテナムの医療部門にはさらに厳しい目が向けられることになる。同部門は過去2年間、厳しい批判を受けてきた。トップチームの複数の選手が長期離脱を経験し、コンディションの問題によってクラブは安定したスカッドを維持することが繰り返し難しくなっていた。サポーターや識者からはすでに、選手の健康管理や回復方法を疑問視する声が上がっている。

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この部門に疑問を呈したトッテナムの選手は、クルゼフスキが初めてではない。元主将のクリスティアン・ロメロは、クラブを離れてアルゼンチンで負傷の治療を受けることを選んだ。さらに、SNSの投稿で人々に感謝を述べた際、医療スタッフをその対象に含めなかったことも注目された。

クルゼフスキ、ボスニア戦でスウェーデン代表復帰へ

クルゼフスキは2年ぶりにスウェーデン代表に復帰した。今週行われるネーションズリーグの各試合で、およそ30分ずつプレーすると見込んでいる。土曜日にはストロベリー・アリーナでボスニア・ヘルツェゴビナと、火曜日には敵地でポーランドと対戦する。

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「ゼロよりはいいから、うれしい」と語った。ボスニアに勝てば、グループ首位とリーグAへの昇格が決まる。