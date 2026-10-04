自分の目で見て判断を：チュニジア対リビア戦で物議を醸した判定シーン

土曜日の夜に行われたチュニジアとリビアのU-20代表による一戦は1-1の引き分けに終わったが、2027年U-20アフリカネイションズカップ予選のこの試合の終了間際に下された審判の判定が、リビア代表陣営の間に大きな怒りを巻き起こした。勝利をもたらしかねなかったカウンターアタックが、大きな論争を呼んだオフサイドの判定によって取り消されたためだ。ただし、この判定は競技規則に照らせば正しいものだった。

副審は、アディショナルタイムの素早いカウンターアタックの最中にリビアの攻撃選手に対してオフサイドを宣告した。これは、予選突破への望みを救いかねないゴールを奪おうと、チュニジアのゴールキーパーであるサリム・ブアスカルがコーナーキックの実行に加わるため自国の相手ペナルティエリアへと上がっていた場面でのことだった。

リビア代表はボールを奪い返してカウンターアタックに出た。その際、選手たちはチュニジアの選手1人に対して4人という大きな数的優位を得ていると考えていたが、その直前に副審が介入し旗を上げてオフサイドの存在を告げた。これにより、リビアの選手やテクニカルスタッフから激しい抗議が起こり、彼らのうち何人かは判定に抗議して審判のもとへ詰め寄った。

抗議の激しさにもかかわらず、この判定は国際サッカー連盟の規則に合致したものだった。というのも、リビアの攻撃選手はセンターラインを約1メートル越えており、その背後にはコーナーキックを実行するため相手のペナルティエリアに上がっていたゴールキーパーのブアスカル以外にチュニジアの選手はいなかった。これにより、ボールが同選手へ渡された瞬間、同選手はオフサイドの位置にいたことになる。

競技規則では、選手の頭、体、または脚のいずれかの一部が、センターラインを除いて相手陣内にあり、かつボールおよび最後から2人目の相手選手よりもゴールラインに近い位置にあれば、プレーへの関与という条件を踏まえたうえでオフサイドが宣告されると定められている。

この場合、攻撃選手の背後にもう1人チュニジアの選手がいるか、あるいは同選手がセンターラインを越える前にボールがパスされていれば、オフサイドを避けられたはずだった。

試合は1-1の引き分けに終わった。24分にジラール・ブリックがチュニジア代表の先制点を挙げたのち、64分にムーサ・イブラヒムがリビアに同点をもたらした。これによりチュニジアの予選突破争いの望みは絶たれ、一方のリビアは勝ち点3を獲得する貴重な機会を逃した。この勝ち点3があれば、火曜日に予定されているモロッコとの最終戦を前に、さらなる望みを得られるはずだった。