スペイン・ラ・リーガ第9節のレアル・マドリード対セビージャ戦は、トルコ代表MFアルダ・ギュレルの衝撃的な場面をめぐり、審判の判定に大きな論争が巻き起こった。24分、ギュレルがセビージャの選手ペケ・フェルナンデスに肘打ちを見舞い、レッドカードに相当するかどうかが問われたが、そのわずか5分後に先制ゴールを決めたのだ。

問題の場面は、レアル・マドリードのカウンター攻撃の際、ペケ・フェルナンデスがギュレルのユニフォームを引っ張ったことに端を発する。これに対しトルコ代表MFは肘打ちで応じ、相手選手はピッチに倒れ込んだ。この場面はレッドカード提示の可能性を確認するため、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)による検証の対象となった。

約3分間に及んだ検証の結果、主審はギュレルにレッドカードを提示せず、イエローカードによる警告さえ与えないまま試合は再開された。この判定により、肘打ちが退場に値する乱暴な行為に該当するのかという疑問の声が上がった。

さらに論争が激化したのは、ギュレルが29分、つまり問題の場面からわずか5分後にレアル・マドリードの先制ゴールを決めたためだ。退場に値するかどうかの評価が分かれる中、この場面はますます注目を集めることとなった。