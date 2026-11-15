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デクラン・ライスが、グレアム・スーネスに反論した。リヴァプールのレジェンドであるスーネスは、ライスがアーセナルで守備陣まで下がることを公然と「ずるをしている」と非難していた。イングランド代表MFは、アーセナル加入後の自身のゴールとアシストを挙げ、ハリー・ケインを例にサッカーが変わったと主張。さらに、最も率直に自身を批判する人物の一人であるスーネスとも、握手するつもりだと語った。

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スーネス氏、ライスの中盤での役割に疑問

かつてリヴァプールで主将と監督を務めたスーネス氏から、ディフェンダーのそばにいる時間が長すぎると指摘されたライスが反論した。『リヴァプール・エコー』によると、スーネス氏は以前からアーセナルのスター選手にさらなる働きを求めており、こう語っていた。「彼はセンターバックなのかもしれない。いつも後ろにいる。あれはズルだ。年寄りの中盤でのプレーの仕方だ」

ライスは3年前にウェストハムから1億ポンドで移籍して以来、イングランドを代表するMFの一人となった。昨季はアーセナルのプレミアリーグ優勝に貢献したが、その後チャンピオンズリーグ決勝では敗れた。

ライス、数字で反論

ライスは言い返すのではなく、アーセナルで173試合に出場して22得点36アシストを記録した実績を示した。「センターバックにしては、僕の数字は悪くないと思う。アーセナルに加入してからの数字がすべてを物語っている」と語り、続けた。

「アシストもゴールもたくさん記録してきたと思う。トップクラスのセンターバックとしてこの数字を残せたのなら、うれしいよ。グレアムには彼の意見がある。正直に言えば、ウェストハムにいた頃から、おそらく同じ意見を持っていたと思う。でも、そういうものだよ。元プロ選手なら、物事に対して意見を持つものだから」

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ライス、リヴァプールのレジェンドに遺恨なし

スーネス氏は1978年から1984年にかけてリヴァプールのMFとして主要タイトルを12個獲得し、その後は歯に衣着せぬ解説者として知られるようになった。それでもライスは、わだかまりはないと強調した。「彼の見解は見た。僕には彼の意見を変えられない。自分にできるのは、ピッチに立ち、結果を出し、良いプレーをして、周囲の声を気にしないことだけだ。彼がプレーしていたのは僕が生まれるずっと前だから、あまり多くは言えない。選手としてのグレアムを実際には見られなかったからね」

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「もちろん、解説者としての彼は知っている。だから、直接会っても互いに失礼な態度を取ることはないと思う。握手するし、話もするよ。うん、問題ない。結局のところ、一つの意見にすぎない。サッカーとはそういうものだ」

ケインを例に挙げたライス、イングランドはスペインとの大一番へ

ライスは自身のポジショニングを擁護するため、ケインの例も挙げた。「さっき言っていたポジショニングや年寄りのサッカーという話なら、ハリー・ケインを見てほしい。先日、僕らがバイエルン・ミュンヘンと対戦したとき、彼はボールを受けるためにセンターバックのそばまで試合中に20～30回下がっていた。今のサッカーは違うんだ」

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ライスは日曜日にマドリードで行われるネーションズリーグの優勝を懸けたスペイン戦で、再びピッチ上のプレーを通じて批判に答えたいところだ。