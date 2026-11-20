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ミケル・アルテタ監督が、ファンタジー・プレミアリーグにおけるトップチームの選手、さらには自身の子どもたちの行動にまで介入した。アーセナルの指揮官は、キックオフ前に戦術情報が公になるあらゆる経路を断とうとしている。

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FPLでの移籍がアーセナルの先発を明かした経緯

今月初めのリヴァプールとのアウェー戦を24時間以上後に控えた時点で、ファンタジー・プレミアリーグ（FPL）での行動を通じ、アーセナルのチーム情報が意図せず漏れた。ウインガーのクリストス・ツォリスはハムストリングの負傷で10月初旬から欠場していたにもかかわらず、アンフィールドへの遠征前に自身をFPLチームに再び加え、キャプテンにも指名していた。

ソーシャルメディアのアカウントは、先発メンバーの手掛かりを探すため、選手のFPLチームや移籍を日常的に調べている。土曜朝の締め切りを迎えてツォリスの選択が明らかになると、1カ月の欠場を経てリヴァプール戦で予想外の先発を果たす前に、その兆候に気づいた人々がいた。

ツォリスは当初、自身とリッカルド・カラフィオーリ、エズリ・コンサをFPLチームに入れていた。その後、アーセナルが次にホームでハルと対戦する前にワイルドカードを使い、アーセナルの選手を全員外した。

アルテタ監督、選手と家族への対策を認める

戦術プランを明かさないことで知られるスペイン人指揮官は、アーセナルの選手をFPLで選ばせないため、チームと家庭の双方に直接働きかけた。

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FPLの制限について誰と話したかを問われたアルテタ監督は、「クリストス、チームの選手たち、それに自分の子どもたちとも話した」と答えた。

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この話題が家庭にも及んだ経緯については、こう続けた。「子どもたちも、このことを私に絶えず聞いてくる。知りたいからだ。話題になっている。これもまた、今の社会で起きていることの一つで、新しいことだ」

アーセナルにとって守秘が重要な理由

デジタル時代には、ファンタジーフットボールでの小さな変更が相手チームにすぐ気づかれかねない。アルテタ監督にとって、内部の秘密を守ることはチーム内の信頼を支える重要な柱だ。

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試合に向けた準備を守る必要性について、同監督はこう説明した。「これまでは対処してこなかったので、新たな仕組みを設けたいと思った。ただ、守秘はもちろん極めて重要だ。信頼や、自分たちが何をしようとしているかに関わることであり、それは厳重な秘密として守られるべきだからだ」

アルテタ監督は「再び起きないよう対策を講じる」と約束した。対策はすでに実施されているのかと重ねて問われると、「そうだ」と答えた。

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アーセナルのチーム情報をより厳重に管理

アルテタ監督の制限が導入された今後、アーセナルの選手と同監督の家族は、FPLでアーセナルの選手を選ばないようにしなければならない。ハル戦を前にツォリスがワイルドカードを使って全員を外したことは、選手たちがすでに従っていることを示している。

アルテタ監督は今後の試合で、この厳格な方針により、公式のメンバー表が発表される前にソーシャルメディアで選手の負傷からの復帰や予想外の先発が突き止められるのを防ぎたい考えだ。