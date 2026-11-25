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マンチェスター・シティのFWラヤン・シェルキは、ナポリとのチャンピオンズリーグの一戦で見事な終盤の同点弾を決め、2-2の引き分けに持ち込んだものの、落胆を隠せなかった。フランス人選手の個人技がエティハド・スタジアムで勝ち点1をもたらしたが、この結果でプレミアリーグの強豪に見られる憂慮すべき傾向が覆い隠されることはない。

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個人技の輝きでも隠せないチームの苦境

マンチェスター・シティの苦しい戦いはチャンピオンズリーグでも続き、エティハド・スタジアムでナポリに 2-2の悔しい引き分け に持ち込まれた。アイユブ・ブアディの同点弾の後、ノア・ラングが正確なボレーシュートでアウェーのナポリを再びリードさせ、プレミアリーグのシティはまたしても痛い敗戦を喫するかに見えた。しかし86分、ラヤン・シェルキがイタリアのチームの守備陣を縫うように突破し、ニアサイドにシュートを決める貴重な輝きを見せた。

チームを救う活躍を見せ、UEFAのプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選ばれたが、フランス代表のシェルキに自分をたたえる気持ちはなかった。この結果、シティは公式戦直近7試合でわずか1勝。勝利を重ねることに慣れたチームにとって、驚くほどの失速だ。「自分のゴールなどどうでもいい。試合に勝ちたかった」とシェルキは『TNT Sports』に語ったと、『ESPN』が伝えている。司令塔はチームの出来を率直に評価し、イングランドの現王者には欧州の強豪を退けるために必要な強度が足りないとの見方を示した。「今日は良いプレーをしたけど、十分なエネルギーを注げなかったと思う。もっとやらなければいけない。今日は勝たなければいけない試合だった」と付け加えた。

マレスカ、決定力の高い相手を前に現実的な姿勢を求める

夏にペップ・グアルディオラが去った後、指揮を執ることになったエンツォ・マレスカ監督は、いつものシティらしいリズムを欠いた パフォーマンスにも前向きな材料を見いだそうとした 。イタリア人指揮官は、現在は勝利を重ねられていないものの、不振を乗り切るには負けないことも重要だと指摘。ナポリに多くのチャンスを与えたわけではないとしながらも、相手が守備のわずかな隙さえ効率よく突いてくることを嘆いた。

「我々は常に勝ち点3を目指している。ただ、何度も言ってきたように、勝てないときには負けないことが重要だ」とマレスカは説明した。シティが最近苦しんでいる原因として、ボールを長く保持しながらも、相手の決定力の高さにますます苦しめられている点を挙げた。「問題は、今はほぼ毎回、チャンスを与えると相手が決めてしまうことだ」と監督は認めた。

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アーセナル遠征を前に解決策を模索

この引き分けでも、プレミアリーグで4試合連続未勝利となったチームへの重圧は和らがない。日曜日には首位アーセナルとの重要なアウェー戦が迫り、立て直しを急ぐ必要性は極めて高まっている。シェルキは戦術上の役割について問われた際にも苛立ちを見せ、自身の最適なポジションをめぐる質問を退けて、チームとして勝ち点3を獲得できなかったことに目を向けた。

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「どこでプレーするかはどうでもいい。ただ試合に勝ちたい」と、元リヨンのシェルキは繰り返した。「ピッチで持てるものをすべて出そうとした。試合は思いどおりにいかないこともある。今日は前の試合や、その前の2、3試合と同じだった」と語った。

岐路に立つシーズン

シティは国内リーグの優勝争いでアーセナルに勝ち点6差をつけられており、次のロンドン遠征はシーズンを左右する一戦となり得る。シェルキも試合の重要性と、クラブが現在置かれた厳しい状況をよく理解している。チームの意識を直ちにエミレーツ・スタジアムでの一戦へ切り替えるべきだと強調。今季の戦いに再び勢いをつけ、11月の日程で続く不振を止めるには、勝利以外では足りない。

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「もっと努力して、再び勝利をつかまなければいけない。それだけだ。試合に勝てていないから、難しい状況にある。それは事実だ。勝つためにロンドンへ行く。それ以外はない」とシェルキは締めくくった。