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ライブ
FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP
Jochen Tittmar
翻訳者：

「自分のやりたいようにできると思っている」：キリアン・エムバペ、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョとの確執の可能性か

ラ・リーガ
レアル・マドリー
キリアン・エンバペ
ジョゼ・モウリーニョ

レアル・マドリーで次の衝突が起きようとしているのだろうか。インスタグラムの動画には、キリアン・ムバッペが自転車に乗る姿が映っている。しかもそれは、ジョゼ・モウリーニョ監督がまさにそのような行為について明確な見解を示してから、わずか数日後のことだ。

わずか10日前、ポルトガル人指揮官はポッドキャスト「Bet It Drives」で、選手たちの問題のある余暇活動について明確な警告を発していた。モウリーニョは「残念ながら、サッカー選手は自転車に乗ることはできない。たとえクラブに隠れてやったとしてもだ。契約がどうなっているかは私には関係ない。私は選手が自分の仕事にどれだけ真剣に向き合っているかを見ている。転倒すれば3試合欠場する可能性もあるし、もっと悪ければ脚を骨折することだってある。あるいはただの打撲かもしれないが、その打撲のせいでトップコンディションでいられなくなる」と強調した。

その訴えを、よりによってフランスのスーパースターが日曜午後に投稿した動画で無視したことが、騒動に一層の緊張感をもたらしている。結局のところ、モウリーニョは厳格な規律の擁護者として知られており、これまでのキャリアでも大物と対立することを一度も恐れなかった。ベルナベウでの最初の指揮官時代にも、経験豊富な面々と衝突し、とりわけクラブの象徴だったイケル・カシージャスを降格させた。

キリアン・エンバペは2026/27シーズン、ここまでレアル・マドリーで何ゴールを記録している？

スペインのメディア界も、このアタッカーの行動に理解を示していない。ジャーナリストのアントニオ・ロメロは、Cadena SERでこの件をかなり批判的に評価し、次のように語った。「エンバペはレアル・マドリーのスターストライカーであることを楽しんでいるが、自分は何をしてもいいとも思っている。誰かが彼にこう言うべきだ。ここはエンバペFCではない、レアル・マドリーなんだ」

一方で、エンバペの今後がピッチ上でどうなるかは不透明だ。2026/27シーズン最初の公式戦8試合で8ゴールを挙げ、新シーズンの好スタートを切っていたこのアタッカーは、トルコで行われたネーションズリーグのフランス対トルコ戦での1-0勝利で、左膝関節後方関節包の過伸展を「幸いにも」負っただけで、あまり長い離脱は避けられる可能性が高い。ただ、エンバペがどれほど離脱するかについて、レアルは公表していない。

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