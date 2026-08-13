この民事訴訟で、56歳の同氏はある会計監査事務所に対し、利息を含めず正確に57万2661.18ユーロの支払いを求めている。法的争いの理由は、ミュンヘンのある人工知能企業の株式購入が失敗に終わったことにある。レーマンは2020年に50万ユーロを投資していた。その資金は、被告となっている同事務所が受託管理していた。

当初、2002年W杯準優勝メンバーの同氏には、増資の一環として1株1ユーロの優遇価格で50万株が保証されるはずだった。この時点で、公式発表による実際の株価は6.50ユーロだった。

「友人から、自分の会社に投資してほしいと声をかけられた」とレーマンはミュンヘン地方裁判所で証言した。しかし、予定されていた取引は予想外の展開をたどった。

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レーマン「私の金が何に使われるのか知らされなかった」

このAI企業は、新たに得た流動資金を使って建設機械会社を買収する意向だった。しかし、この取引は最終的に成立しなかった。対象会社の評価額が事前の想定より大幅に低かったためだ。

その結果、この有価証券は急速に価値を失った。元プロ選手の同氏は、こうした経緯について知らされていなかったと述べた。「私の金が何に使われるのか知らされなかった」

レーマンは現在、この事務所が説明義務に違反したと主張している。同社は株価下落を把握していたにもかかわらず、同氏に警告しなかったという。割り当て時点で、株価はすでに3.50ユーロまで下がっていた。

イェンス・レーマンは株取引でいくら失ったのか？

「私はすぐに売りたかった」とレーマンは強調した。しかし当時の知人で、AI企業の取締役を務めていた人物がそれを思いとどまらせたという。レーマンは振り返ってこう推測した。「おそらく、私が売れば株価が下がることを彼は恐れていたのだろう」

さらに、この61試合出場の元代表選手が受け取った株式は、合意された数量のごく一部にすぎなかった。「その対価として私は50万株を受け取るはずだった。実際に受け取ったのは17万株だけだった」と同氏は説明した。

同氏の法的代理人によれば、真の価値について欺罔があったという。取引が成立しないのであれば、原状回復が提示されるべきだったとしている。

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イェンス・レーマン、直近では1860ミュンヘンをめぐって話題に

相手側はこの主張を退け、契約の修正によって1株当たりの価格が2ユーロに引き上げられていたと主張した。

元GKは、そのような合意を否定している。「私の印象では、私のお金はいつの間にかなくなっていて、それがどうなったのか分からないということだった」。現在の損失額は約33万ユーロに上り、保有株の価値は足元で1ユーロ弱に低迷している。

これにより、レーマンはごく短期間のうちに再び注目を集めることになった。直近では、ミュンヘンの tz が報じたグリューンヴァルダー・シュタディオンでの駐車違反切符をめぐる報道に強く反論し、警察に対して重大な आरोपを行った。



