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レヴァークーゼンから注目の移籍を果たしたフロリアン・ヴィルツが、リヴァプールでの難しいデビューシーズンに直面した個人的な苦悩を率直に語った。高額な移籍金で加入したドイツ代表MFは、プレミアリーグにすぐ適応できず、深い苛立ちを感じた時期があったと認めている。

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アンフィールドでの苦しい適応期を経て輝きを取り戻したヴィルツ

ヴィルツは日曜日のマンチェスター・ユナイテッド戦の勝利で、得点とアシストを記録する鮮やかな活躍を見せ、自信を深めていることを示した。昨夏、当時の英国史上最高額となる移籍金でレヴァークーゼンから加入した後の苦しい時期とは対照的な、堂々たるパフォーマンスだった。

ブンデスリーガを離れてすぐに活躍すると期待された23歳だが、デビューシーズンの得点はわずか7。アシスト数も期待を下回った。苦戦は今季にも続き、最近復調するまでは試合途中で早めに交代することが多かった。

ドイツ代表MFが語る、自らに課した重圧

ヴィルツは、苛立ちの原因は周囲からの批判ではなく、自分自身の期待にあったと明かした。「主に自分の頭の中の問題で、僕について話す人たちのことではない。自分で立てた目標と、自分が見せたいプレーのことだ。自分を信じる気持ちは常にあった。自分の能力は分かっていたし、今も分かっている」

さらに、こう続けた。「結果を出すために、普段以上に努力しなければならない時期もある。でも、今この瞬間を楽しんでいる。今はうまくいっていて本当にうれしいし、自分にも満足している。だから、このまま続けたい」

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当時の心境については、こう振り返った。「もちろん、自分に満足できない日もあった。毎日、自分を磨いて良くなろうとしている。でも、自分にプレッシャーをかけすぎても意味はないと思う。それでは前に進む助けにならないから。自分を信じていたので、そこまでいら立ちはしなかった。でも、もちろん自分にあまり満足できない日もあった。今は、現在のことしか話せないけれど、本当に楽しんでいる」

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イラオラの信頼とクロップの助言が復調を後押し

苦しい数カ月間、リヴァプールの新監督アンドニ・イラオラが一貫して信頼を寄せ、周囲から厳しい目を向けられる中でも起用し続けたことは重要だった。 ドイツ代表監督 であり、リヴァプールの元監督でもあるユルゲン・クロップとともに過ごした実りある代表活動期間も、自信をさらに高めた。先週のオランダ戦では5-0の大勝に貢献し、2得点を挙げている。

ヴィルツはクロップについて「ここで成功するために助言をくれる。彼はその方法を示してきたから」と語った。「このクラブやここにいる多くの人をよく知っているので、良い助言をもらえるのは本当にありがたい」

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「いつもちょっとしたことや、もっと個人的なことだ。クラブやこの地域、そこにいる人々について良い話をしてくれる。長く経験してきた人から話を聞けるのは助けになるし、話すには良い話題だ」

次はベルギーで欧州の舞台へ

国内での勝利と代表での大勝を勢いにつなげたヴィルツには、欧州の舞台で好調を維持する機会がすぐに訪れる。リヴァプールはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節で、クラブ・ブルッヘと対戦するためヤン・ブレイデル・スタディオンへ向かう。ヴィルツは勝負を決める活躍を続けたいところだ。