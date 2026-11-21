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リヴァプール主将のフィルジル・ファン・ダイクが、来季どこでプレーするか分からないと認め、クラブでの長期的な将来に大きな疑問を投げかけた。ベテランDFの現行契約は残り数カ月となったが、リヴァプールとの延長にはまだ合意していない。

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アンフィールドでの不透明な将来を語るファン・ダイク

フィルジル・ファン・ダイクは、今夏の 契約満了 が近づく中、リヴァプールでの輝かしい日々が終わりを迎える可能性を認めた。クラブ史上屈指のDFとしての地位を築いた35歳は、今もリヴァプールの守備陣に不可欠な存在だ。しかし、 次の進路 については何も決まっていないと明かした。本人はトップレベルでまだ十分にプレーできると考えている一方、新契約が結ばれていないことで、アンフィールドのファンの間には主将が退団に向かっているのではないかとの不安が広がっている。

「僕にとって一番大事なのは、調子が良く、自分の体をしっかりケアできていることだ。自分では、まだ何年もプレーできると思っている」と、オランダ人DFは『Sky Sports』に語った。「今季が終わった後に何が起きるかは、そのときになってみないと分からない。現時点で、僕が来季どうするか知っていると言う人や、そう発信する人がいたら、それは事実ではない。今こうして話している僕自身にも、まったく分からないからだ。でも、落ち着いているよ。僕を知っている人なら分かると思うけど、自分でコントロールできることだけに集中している。今はマンチェスター・ユナイテッド戦がそれだ」

感情あふれる別れが近づいているのか？

選手とクラブが合意に至らなければ、今夏の移籍市場で、リヴァプールが獲得可能な主要タイトルをすべて手にした時代が幕を閉じることになる。2018年に加入したファン・ダイクは、その後のクラブの成功を支える中心選手となり、プレミアリーグで2度、チャンピオンズリーグで1度優勝した。本人も、10年近くを過ごしたクラブを離れることになれば、自分と大切な人たちにとって深く感情を揺さぶられる瞬間になると認めている。

「でも、素晴らしい歩みだった。今年の夏でほぼ10年になる。僕の人生の大きな部分を占めてきたし、この年月に起きたすべてのことに、ずっと感謝し続けるよ。契約が延長されるなら、そのときに分かる。そうでなければ、夏に別れを告げることになる」とファン・ダイクは続けた。退団となった場合の心境を問われると、こう述べている。「そうだね。おそらく僕自身と家族にとって、特に感情的なものになると思う。本当に素晴らしい時間だったから。でも、先のことを考えすぎないようにしている。それも、僕がここまでやってこられた理由の一つだと思う。今になって変えるつもりもない。何が起きても、そのときはそのときだ。様子を見よう」

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若手ジェレミー・ジャケを称賛

自身の将来が不透明な一方、ファン・ダイクはリヴァプールの次世代を担う選手たちの指導に重要な役割を果たしてきた。特に、今季レギュラーとして出場している21歳のジェレミー・ジャケとは、印象的な守備のコンビを築いている。ベテラン主将は若い同僚の成熟ぶりを称賛。練習中も試合中も、互いのプレースタイルを理解するために懸命に取り組んできたという。

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「彼はここまで素晴らしいプレーをしている。それは言わなければならない」とファン・ダイクは相棒について語った。「とても若いけど、非常に成熟した選手のようにプレーする。まだ21歳で、これからずっと良くなっていくはずだ。それは良いことだね。もちろん試合中はたくさん話すし、試合後や練習中も、僕が力になれると思う場面では話をしている。センターバックのコンビとして、互いの強みと、時には弱みも理解し、それを補い合わなければならない。そこにたどり着くには、試合に出るしかないんだ」

長く続く守備の土台を築く

経験豊富な主将と若手有望株の連係は、ここまでのリヴァプールのシーズンにおける見どころの一つだ。ファン・ダイクは、互いに支え合うことが安定したプレーの鍵だと考えている。一方で、称賛が高まる中でもジャケは浮かれるべきではないと警告した。成長過程では避けられない調子の落ち込みに直面しても、若手DFに高い基準を保ってほしいと願っている。

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「うまくいっているよ。彼は僕を助け、僕も彼を助けている。それがあるべき姿だ。ここまでのスタートには感心している。これからは彼がそのレベルと安定感を保ち、冷静でいられるかどうかだ。彼には多くの称賛が寄せられているし、それは当然だけど、つい浮かれてしまうこともあるからね。いつもの基準に届かない試合が一つあっただけで、状況がどう変わるかも僕は知っている。彼は進み続け、重要な存在であり続け、健康を保つことだ。そうすれば、物事はかなりうまくいくはずだ」と主将は締めくくった。