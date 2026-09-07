「自分にもできるというモチベーションを与えてくれる」：バイエルンのハリー・ケインがキャリアをできるだけ長く続けたい理由

「メッシとロナウドは30代に入ってから、さらには30代半ばになってもなお良くなっていったと、前にも話したことがある」と、ケインはTNT Sportsのインタビューで語った。「自分自身も今まさにそのピークにいると思う。身体的にも素晴らしい状態だし、メンタル面でもそうだ」

そしてケインは、この状態をできるだけ長く維持していくつもりだという。現役生活の終わりは避けられないものだが、それをできるだけ先延ばしにしたいと思えるだけの意欲は十分にある。その助けになっているのが、この世界を代表する何人かの選手たちだ。

「どうすればこれがずっと続くようにできるのか、自分に問いかけている」とケインは話した。「もちろん、そうはならないと分かっている。でも、メッシやロナウド、ルカ・モドリッチのように、30代の終わりまで、あるいは40代に入ってもプレーしている選手を見ると、自分もそれを実現したいというモチベーションになる」

ハリー・ケイン：舞台裏でのハードワーク

彼の模範的な仕事への姿勢も、この挑戦を成功させる一因となっている。

「舞台裏では、リカバリーやフィットネス、そして毎試合プレーできる状態を確実に整えるために多くの取り組みをしている。それが、これだけ多くのゴールを決めるための重要な要素だと思う」と、昨季にバイエルンとイングランドで驚異の73ゴールを記録したケインは語った。

もちろん、たとえ能力に疑いの余地がない選手であっても、その選手が出場できるかどうかは、勤勉さや規律だけで決まるものではない。とはいえ、それらが基本的な前提条件であることに変わりはない。

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ハリー・ケインは（ほぼ）常にプレーする

この点に関するケインの数字は素晴らしい。バイエルンでは3年間でブンデスリーガ102試合中94試合に出場。数少ない欠場は、累積警告による出場停止と軽い負傷によるものだった。以前所属していたトッテナムでも、その前の3年間でリーグ戦114試合中110試合に出場していた。

彼は「自分のチームのためにそこにいられるようにしたい。それによって、自分が今プレーしているレベルでプレーでき、自分が決めているようなゴールを決めることができる」と“努めている”。

2025/2026シーズンの73ゴールは、2011/12シーズンにメッシが記録した82得点にしか上回られていない数字だ。これによってケインは、10月末にロンドンで授与されるバロンドールの有力候補と見なされている。今季ここまで、イングランド代表キャプテンは公式戦4試合で2ゴールを記録しており、いずれもDFBポカールで挙げたものだ。