「メッシとロナウドは30代に入ってから、さらには30代半ばになってもさらに良くなっていったと、私は前にも言ったことがある」とケインはTNT Sportsのインタビューで語った。「自分自身も今まさにそのピークにいると思うし、身体的にも素晴らしいコンディションだと感じている。メンタル面でもそうだ」

そしてケインは、この状態を可能な限り長く維持したいと考えているという。競技キャリアの終わりは避けられないものだが、それをできるだけ先延ばしにしたいだけの十分な意欲を感じている。その助けになっているのが、この世界の偉大な選手たちだ。

「どうすればこれがずっと続くようにできるのか、と考えるんだ」とケインは話した。「もちろん、そうはいかないことは分かっている。でも、メッシやロナウド、ルカ・モドリッチのように、30代の終わりまで、あるいは40代までプレーする選手たちを見ると、自分もそれを実現したいというモチベーションになる」

ハリー・ケイン：舞台裏でのハードワーク

模範的な仕事への姿勢も、この挑戦を成功させるうえで一役買っている。

「試合に向けて常に出場できる状態を確実にするために、舞台裏では回復やフィットネスに本当に多く取り組んでいる。そして、それがこれだけ多くのゴールを決めるための重要な要素だと思う」とケインは語った。昨季、彼はバイエルンとイングランド代表で驚異の73ゴールを記録した。

もちろん、たとえその能力に何の疑いもなくても、選手が継続してプレーできるかどうかは勤勉さや規律だけで決まるものではない。ただし、それらが基本条件であることは間違いない。

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ハリー・ケインはほぼ常にプレーする

この点に関して、ケインの数字は素晴らしい。バイエルンでは3年間でブンデスリーガ102試合中94試合に出場。わずかな欠場は、出場停止となった警告の累積と軽い負傷によるものだった。前所属クラブのトッテナムでも、その前の3年間で可能だった114試合のうち110試合でリーグ戦に出場している。

彼は「自分のチームのためにそこにいられるようにしたい。それによって、自分が今プレーしているレベルでプレーでき、自分が決めているようなゴールを決められるようになる」と「努めている」。

2025/2026シーズンの73ゴールは、2011/12シーズンにメッシが記録した82得点にしか上回られていない数字だ。これによりケインは、10月末にロンドンで授与されるバロンドールの有力候補と見なされている。今季ここまで、イングランド代表キャプテンは公式戦4試合で2ゴールを記録しており、いずれもDFBポカールで挙げたものだ。