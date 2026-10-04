「私はこの一歩を決して後悔しない。これほど大きなクラブから声がかかれば、断ることはできない。若い選手に『バイエルン・ミュンヘンでプレーすることになる』と言われたら、長く考え込むことなんてない」とサラゴサは語った。

このスペイン人選手はその際、自身をまたたく間に欧州サッカーの最高峰へと押し上げた出世を振り返った。「それまでは2部で控え選手だった。直近6試合で先発し、1部昇格を果たし、ちょうど10試合をこなした時にバイエルンが私と契約した。普通、こんなことは起きない。そして私はそれを後悔もしていない。なぜなら、それは私の人生と家族の人生をより良いものに変えてくれたからだ」

現在では、2024年1月のサラゴサのミュンヘン移籍は、スポーツ面でのミスマッチだったとみなされている。25歳のウイングにとってゼーベナー通りへの飛躍が大きすぎたことについて、本人はサッカーの実力不足には原因を求めていない。

「要因はたくさんある。私は20歳で、世界最高のクラブの一つ、いや世界最高かもしれないクラブであるバイエルンに移籍した。私のポジションにはムシアラがいて、当時の私にとって彼は世界最高だったし、そのうえサネ、ニャブリ、コマンもいた。まだ1000人でも名前を挙げられる」とサラゴサは話し、こう続けた。「私は2部から来たばかりで、1部ではまだ10試合しかプレーしていなかった。そこにバイエルンが現れた。簡単なことではない。言語、気候、食事、そして自分の快適な環境を離れること。自分が成功できなかったのは、サッカーのレベルが理由だったとは思わない。原因は周囲の条件にあったと思う。キャリアにおいて非常に大きな一歩で、私はまだその準備ができていなかった」

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ブライアン・サラゴサ、FCバルセロナ移籍寸前だった

もっとも、彼のキャリアは別の道をたどっていた可能性もあった。サラゴサが最近、スペインのラジオ局 Cadena SER との対談で明かしたところによれば、ドイツ移籍前にはラ・リーガの強豪クラブも獲得に動いていたという。

「実際、バルサに移籍する可能性はあった。接触もあった」と本人は明かした。関心のきっかけとなったのは、グラナダで見せた圧巻の前半戦で、サラゴサは2023年10月のバルセロナ戦（2-2）で2得点を挙げるなど際立った活躍を見せていた。

サラゴサはバイエルンでは公式戦わずか7試合の出場にとどまった。クラブはここ数回の移籍期間で完全移籍の引き取り先を見つけられなかったため、サラゴサは現在も2029年までの契約をミュンヘンと結んでいる。

2024年夏以降は継続してレンタルに出されており、オサスナ、ビーゴ、そしてローマへと渡った。8月末からはエスパニョール・バルセロナでプレーしており、一定の条件下で買い取り義務が発生する。