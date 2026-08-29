ブンデスリーガ開幕戦のバイエルン・ミュンヘン対シュツットガルト（5-1）の傍らで、59歳の元ドルトムント指揮官は、協会内で「戦略・発展・イノベーション担当アシスタントコーチ」とされるコジッケの起用をめぐる世間の騒ぎについて見解を示した。この役職について、新たなドイツ代表監督は「これまで存在しなかった役割なので、少し批判的に見られている」と語った。

これに先立ち、ヘーネスはコジッケ人事に関連して強い調子でこう語っていた。「クロップらがDFBを乗っ取った。私はそれは間違っていると思う」。この記録的王者の名誉会長にとって、アドバイザーの関与は根本的な問題だという。

これに対してクロップは、いつも通り率直に返答した。ヘーネスの批判をどう受け止めたかと問われると、こう語った。「まったく何もありません。そんなことは完全にどうでもいいです。彼の言いたいことはよく分かるし、すべて問題ありません。僕らが何かをする前から、人は物事を判断するものです」

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コジッケへのヘーネス批判に、ユルゲン・クロップはどう反応したのか？

内容面では、ドイツ代表監督は自らのスタッフの人員拡充を強く擁護した。コジッケとの協力関係は、すでに20年に及んでいるという。特定の分野では、彼のアドバイザーは単純に「私がこれまで会った中で最高の人物」だという。

スポーツ部門の指導体制における役割分担について、クロップは明確な構図を示した。「僕らはここでより良いプレーをしなければならないし、他のあらゆることにも対処しなければならない。そして僕は特定の分野のスペシャリストです。他の分野には、もっと優れた人たちがいる。その一人がマルク・コジッケで、だから彼がいるのです」

ドイツ代表監督は、自身が向き合っている世間の期待感にも言及した。「まだ誰がやるのかなどが完全には明らかでなかった時期を覚えていますが、その時はいつも『監督だけを代えてもだめだ』と言われていました。だから監督だけを代えなかったら、今度は『そこまでやる必要はなかった』と言われるんです」。そして将来については、こう確信を示した。「1年後には彼の役割についてもう議論していないと確信しています。その頃には影響が目に見えるようになっているはずだからです」

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ウリ・ヘーネスはマルク・コジッケと電話したようだ

ヘーネスが口にした、いわゆる「フレンドリー・テイクオーバー」という批判は、協会上層部からも反発を招いた。DFB副会長ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケもこれに先立ち、RTL/Skyで発言し、反論した。「その点については、私は彼とは違う意見です。これがどうして『フレンドリー・テイクオーバー』と関係するのか分かりません」

ヴァツケはその際、直近の過去との比較も持ち出した。「直近の2人のドイツ代表監督はFCバイエルンから来ていました。ユリアン・ナーゲルスマンとハンジ・フリックです。その時も、これがFCバイエルンによるフレンドリー・テイクオーバーだと言う人はいませんでした。私には少し行き過ぎに思えます」

ヴァツケに加え、DFB副会長のラルフ＝ウーヴェ・シャッフェルトとヘルマン・ヴィンクラーも、バイエルンの総帥による発言に対し、Skyに明確な批判を示した。

もっとも、現在ではこの対立もやや沈静化したようだ。Skyの情報によると、バイエルンの名誉会長はコジッケとの電話で、相違点を個人的に解消したという。その会話は、伝えられるところによれば良好かつ建設的な雰囲気の中で行われた。