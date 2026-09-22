38歳の同氏は、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップの44人に及ぶXXL規模の代表メンバーに、真の主軸となる個性とエッジを持った選手が欠けていると指摘。これにより、元マネージャーのオリヴァー・ビアホフが提起して大きな議論を呼んでいた持論を後押しした。クルーゼは、バイエルン・ミュンヘンに所属する31歳の選手について、キャプテンマークを巻いているにもかかわらずリーダー役としての適性に疑問を呈し、「僕にとって、バイエルンで腕章を巻いているとはいえ、ヨシュア・キミッヒもリーダータイプの選手ではない」と語った。

クルーゼは、自身の考えについてピッチ上でのリーダーシップの定義をもとに説明した。「リーダーシップは、キャプテンマークを巻くことや激しく当たることだけで示されるものではない。リーダーシップにはもっと多くの要素がある。僕にとってキミッヒは、その役割にふさわしい選手ではない」と、ドイツ代表通算14試合出場の同氏は明言した。

元プロ選手の同氏は、現ドイツ代表の構成そのものに大きな問題があると見ている。DFBのメンバーには際立った個性を持つキャラクターが欠けており、その理由は「すべてが均されてしまっているから」だという。

Getty Images

ユルゲン・クロップはDFBチームでヨシュア・キミッヒをどう起用する考えなのか？

世間の議論とは無関係に、代表監督クロップはキミッヒを中心的なリーダーとして明確に計算に入れており、本人の希望するポジションで起用する考えだ。ワールドカップでは、ミュンヘン所属のキミッヒはやむを得ず右サイドバックで穴埋めをしていたが、今後は再び守備的MFとして中盤を整える役割を担うことになる。

「我々は彼をMFとして見ている」とクロップは明言した。「彼を右サイドバックとして話したことは一度もない」

もっとも、代表監督は今後の戦いに向けて主将にも責任を求めた。「安定は守備からしか生まれない。どう守備をするかで決まるし、そこでは一人ひとり全員が必要になる。今はそこにしっかり向き合うことが重要だ。それはヨーにとっても、ほかの誰にとっても同じだ」と、クロップはメンバー発表の場で強調した。