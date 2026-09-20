「自分にとってはW杯後で終わりだった」：ドイツ代表スターが代表チームからの「ひそかな」引退を発表

「公式にはまだ引退を表明していない。SNSをやっていないからね。でも、もう引退したようなものだ。自分にとってはW杯を最後に終わりだった」とグロスは土曜日、プレミアリーグで王者アーセナルを相手にブライトン＆ホーヴ・アルビオンが3-0で勝利した一戦で圧巻のパフォーマンスを見せた後に語った。

35歳のグロスは「新しい世代の幸運をただ願う時だ」と付け加えた。BVBから古巣に復帰した後も絶好調を維持しており、イングランドでシーガルズの上位争いを支えている。「クラブでは今もサッカーを楽しんでいる。でもドイツはいま過渡期にあるし、僕は応援していくよ」とも話した。

新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップについては、グロスを今後行われる4試合の代表戦に向けた大規模メンバーに選出しなかったものの、このMFは「ものすごく大きな期待をしている」と語っている。

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パスカル・グロスはドイツ代表で何試合に出場した？

32歳でようやくデビューを果たしたグロスは、ドイツA代表で19試合に出場し、1得点を記録した。直近2つの主要大会ではいずれもユリアン・ナーゲルスマン監督のメンバーに名を連ね、ドイツで開催されたEURO2024と、アメリカ、カナダ、メキシコで行われた2026年ワールドカップではそれぞれ1試合ずつ出場した。

ブライトン＆ホーヴ・アルビオンは現在、プレミアリーグで3位につけている。開幕から5試合を終えた時点で、グロス自身は3得点4アシストを記録しており、世界最高峰とも言われるリーグでトップスコアラーとなっている。

グロスは2017年にFCインゴルシュタットからブライトンへ移籍し、その後2024年夏にBVBへ加入した。2026年初めにイングランドへ復帰し、現在はファビアン・ヒュルツェラー監督の下でシーガルズの中盤の中心的なアンカーを務めている。同クラブではすでに公式戦290試合に出場している。