「私なら彼を出場停止にする。彼は代表選手にまでなり、チームにとって非常に大きな価値がある。だが、こういうことはスポーツから排除しなければならない。子どもたちも見ているのだから、こんなことをしてはいけない」と、ハマンは土曜日にSky でまくし立てた。

だが、何があったのか。ボルシアMGの本拠地メンヒェングラートバッハで、試合は開始から1時間近くが経過していた。アウェーのマインツが2-1でリードしていた中、ホームのボルシアMGがハンドによるPKを獲得。PKのキック前によくある混乱の中、アミリがスパイクのスタッドでPKスポットをいじっていたところをテレビカメラに捉えられた。

主審ロベルト・ハルトマンを中心とする審判団は、マインツの中盤スターによるこの行為を見逃した。それが直後の失敗に影響したかどうかは、まったくの推測にすぎない。いずれにせよ、ボルシアMGのDFケビン・ディクスは強烈なシュートを右ポストに当てた。

ハマンは、アミリの振る舞いは「著しくスポーツマンシップに反する」ものであり、「一線を大きく越えた」と主張。さらに「1試合の出場停止」を求めた。

ディクスのPK失敗直後、ボルシアMGはそれでもゴールを奪った。新加入のイサク・リドベリが2-2としたが、マインツはエリック・マルテルとダニー・ダ・コスタの得点で試合終了間際までに4-2へと突き放した。アミリがすでに交代していた後半アディショナルタイム深くに、町野修斗がハンドによるPKを決めたものの、ボルシアMGには遅すぎた。

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ボルシアMGの新監督は誰になるのか？

ボルシアMGは、シーズン4試合目で4敗目を喫し、1. FCケルン戦で今季初勝利を挙げたハンブルガーSVから最下位を示す「赤いランタン」を引き継いだ。グラートバッハでは、どうやら第3節後に解任されたオイゲン・ポランスキの後任として、アレクサンダー・ブレッシンが就任する見通しだ。土曜日は暫定指揮官ヤン＝モーリツ・リヒテが5度のドイツ王者を率いた。

アミリのこの行為に対して処分が下されるかどうかは、なお不透明だ。29歳の彼には、ここからオランダ戦とギリシャ戦の2試合が控えている。アミリは、ドイツ代表が今後戦う計4試合に向けた、新監督ユルゲン・クロップによる2度のDFBメンバー発表のうち最初のメンバーに名を連ねている。