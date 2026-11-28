共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ヨシュア・キミッヒが、ハンブルクでの引き分けで退場につながった自身の行為を厳しく反省した。

バイエルン・ミュンヘンの副キャプテンは、 乱暴行為によるレッドカード について「今の我々が置かれた状況を考えれば、まったく弁解の余地がない」と語った。「チームに謝らなければならない。自分でも本当に説明できない。とにかく、とても、とても愚かなことをした。それでも勝ち点1を取れたのは幸いだった」

キミッヒはフォルクスパルクシュタディオンでの 0-0の試合 で、44分に対峙していたアレクサンダー・レッシング＝レレシートの髪をつかみ、退場を余儀なくされた。

「普段の自分なら、まったくしないようなことだ」とキミッヒは続けた。「その選手とピッチ上でいざこざがあったわけでもない。理由を説明したいが、自分でも理解するのが難しい」。特に感情的になるような状況ではなかったという。

広告 広告

ドルトムント、首位でのリード拡大も

ヴァンサン・コンパニ監督は、チームの中心選手を公の場で批判することを避けた。「今のこの時期、この瞬間に、選手の誰かを名指しして公の場に差し出すようなことは絶対にしない」と強調した。

バイエルンの指揮官は、現在は「かなり強い抵抗」に遭っていると付け加えた。それでも、この時期を「最終的に価値のあるもの」にしなければならないという。

ハンブルクでの0-0は、バイエルンにとって今季11試合で5度目の引き分けとなった。これにより、ドイツ最多優勝クラブは、少なくとも日曜日まで首位に立つ機会を逃した。首位にいるボルシア・ドルトムントは、バイエル・レヴァークーゼンに勝てば、バイエルンとの勝ち点差を4に広げられる。