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フリアン・アルバレスは土曜日、デポルティーボ・ラ・コルーニャに1-0で勝利した後、アトレティコ・マドリーのサポーターに向けて公に心から謝罪した。アルゼンチン人FWは、物議を醸したバルセロナへの加入希望について直接言及。メトロポリターノのファンとの亀裂が生じた関係を、今度こそ修復したい考えだ。

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アルバレスが決勝点、接戦を制す

アルバレスは土曜日、アトレティコ・マドリーに貴重なゴールをもたらし、待ち望まれていた謝罪も口にした。アルゼンチン人FWの得点でデポルティーボ・ラ・コルーニャに1-0で勝利。好調な得点ペースを維持し、貴重な勝ち点3を手にした。アルバレスにとっては2試合連続のゴールとなった。この接戦を制したことで、クラブは現在のラ・リーガ首位バルセロナとの勝ち点差をわずか2に縮めた。

しかし、リーグ戦直後の話題を独占したのは、ストライカーが試合後に応じたテレビインタビューだった。スペインの首都で騒動が続いた時期を経て、アルバレスはこの機会にファンへ直接語りかけた。

ストライカーがファンに謝罪

ここ数カ月、アルバレスとメトロポリターノに集まる観客との関係は大きく悪化していた。ピッチ外での発言が直接の原因となり、才能あるアタッカーは今季序盤、ホームでの試合でたびたびブーイングを浴びていた。今回の決勝点の後、一部のサポーターからようやくスタンディングオベーションを受けると、アルバレスは公の場で許しを求めた。

アルバレスはMovistar+に対し、「ワールドカップでの発言について、ファンに謝罪したい。言い方もタイミングも間違っていた。ファンが怒る理由は分かる。自分がファンだったとしても怒っていただろう。加入してからずっと応援してくれたことを考えれば、なおさらだ」と語った。

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バルセロナ移籍を巡る騒動が緊張を生む

続く緊張の直接の原因は、2026年ワールドカップで代表チームに参加していた際のアルバレスの発言にある。FWは、バルセロナでプレーするという夢をどうしてもかなえたいと公言していた。

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この物議を醸した発言をきっかけに移籍を巡る争いが長期化し、プレシーズンから夏の移籍市場を通じて大きな話題となった。アトレティコ・マドリーはスターFWを直接のライバルに売却することを断固として拒み、アルバレスはクラブに残ることになった。今、アルバレスは関係を修復し、前に進む決意を固めている。

「懸命に努力し、謙虚な姿勢を保つことで、この状況を好転させられればと思う」とアルバレスは続けた。「最近の試合では、フィジカル面でもボールを持った時のプレーでも、状態が良くなっていると感じる。チームの力になり、ベストを尽くしたい」

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アトレティコ、次のクラシコに注目

デポルティーボに重要な勝利を収めた2位アトレティコ・マドリーは、勝ち点25につけている。現在の首位チームを追い抜き、国内リーグの優勝争いに本格的に加わる態勢は整っている。

アトレティコ・マドリーは、日曜日にカンプ・ノウで行われるリーグの大一番を注視する。現在勝ち点21で3位のレアル・マドリーがバルセロナの本拠地に乗り込み、注目の今季初のクラシコに臨む。