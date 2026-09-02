スペインU-21代表のパブロ・ガルシアは、移籍市場最終日の締め切り直前にレアル・ベティスからラ・リーガのライバル、ラシン・サンタンデールへ移籍した。スペインメディアによると、同クラブは移籍権の50パーセントに対して550万ユーロを支払い、新契約は2030年までとなっている。

深夜の出発時、20歳のガルシアは練習場で大勢のファンに見送られ、車内では母親の隣で悔し涙を流した。というのも、本人は本来クラブを離れることを望んでいなかったからだ。

as によると、クラブは15年前から在籍している生え抜きのガルシアを手放さざるを得なかったものの、選手に関する権利のすべてを失うことは望まなかったという。売却の背景には、無所属の元レアル選手ダニ・セバージョスを登録できるようにするため、給与コストを削減する狙いがあったとされている。

パブロ・ガルシア、別れに際して早くも復帰に言及

「みんなにとってとてもつらい時だ。でも、顔を上げて前を向かなければならない。戻ってこられることを願っているし、それはみんなの願いでもある」と、ガルシアは両親とともに空港へ向かう途中、報道陣に語った。

「自分ではどうにもできないことがたくさんあった。すべてがみんなの望んでいた通りに進んでくれればよかった。本当に心から、すべてのベティスファンに感謝している」と、さらに続けた。

父親もRadio COPEで「本当に苦しいよ。ベティスのファンですらこんな思いをしているのだから、私たちがどんな気持ちか想像してほしい。15年だった。まさに一生分のような時間だった」と付け加えた。ガルシアはこれまでレアル・ベティスで公式戦33試合に出場し、3得点を記録している。