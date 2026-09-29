火曜日の夜に行われるチェコとのネーションズリーグ第2戦を前にした記者会見で、ドイツ人指揮官は、とりわけ重大な個人ミスをなくさなければならないと説明した。

「ボールを持った時に個人ミスがあった。特に後方からのビルドアップでだ。それを繰り返してはいけない」とトゥヘルは述べ、さらに「特にこのレベルではね。こうした点を改善しなければならない。不思議なことに、ボールを保持している時の自分たちが、私たち自身にとって最大の脅威になっていた」と警鐘を鳴らした。

開幕戦のスペイン戦での2-3の敗戦では、現世界王者の2得点に先立ち、スリーライオンズの最終ラインに深刻な個人ミスがあった。0-1の場面では、マンチェスター・シティのセンターバック、マーク・グエイがビルドアップの局面でラミン・ヤマルに対してボールを失い、そのミスを相手に冷静に突かれて先制点（6分）を許した。

2-2の場面でも、イングランドの守備陣はニコ・オライリーのプレーが良くなかった。同じくマンチェスター・シティに所属する左サイドバックは、不必要に相手のダニ・オルモの足元へボールを出してしまった。元ライプツィヒのオルモは最終的にそのボールをアレックス・バエナへつなぎ、約16メートルの位置から一時同点弾を決められた。

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イングランドのメディアはこの低調なパフォーマンスにどう反応したのか？

守備の低調な出来に、イングランドのメディアも衝撃を受けていた。『Telegraph』は「イングランドは自分たちのDNAを見つけた。Defensively Not Able（守備に不向き）だ」と評し、一方で『BBC』は「イングランドは混沌に身を委ねている。だが大きなタイトルを勝ち取るにはコントロールが必要だ」と警告した。『Sun』によれば、「グエイのミスとケインのPK失敗」が敗戦の主因だった。

一方で、基本的な「構造」に関してはトゥヘルは満足していたという。そのため、わずか1試合を終えた時点で「まだ懸念する理由はない」と見ている。チェコ戦では、守備面でより落ち着いた戦いぶりを期待している。

この敗戦により、トゥヘル率いるイングランドはひとまずグループ3の3位に立っている。次戦の相手はチェコ（9月29日）とクロアチア（10月3日）で、その後10月6日には早くもチェコとの再戦を迎える。