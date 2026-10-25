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ラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、パルマとの重要な一戦に勝利し、チームがセリエAの首位に浮上した後、冷静さを呼びかけた。現在の順位に沸く声がある一方、ミランの元指揮官は、順位に気を取られず、長期的な成長に集中し続けなければならないと強調している。

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順位表よりも歩みに目を向ける

ラツィオはセリエAの首位で優位な立場にあるが、ガットゥーゾ監督は選手たちが浮き足立たないよう努めている。ファンがタイトル獲得を夢見る一方、指揮官はこの早い段階で優勝争いを語ることを退けた。目を向けているのは、クラブの着実な成長とサポーターとの関係だ。チームは前進しているものの、練習場での懸命な取り組みによって築いた勢いを失わないためにも、謙虚であり続けなければならないと強調した。

「順位表か？ それは自分たち次第だが、1試合ずつ考えなければならないと思う。首位にいることには関心がない。我々があそこにいるのは場違いだ。それでも、このクラブの歴史に小さな1ページを記している。試合ごとにスタジアムを訪れる人が増えている。チームを迎えに来てくれたクルヴァの人たちに感謝している。これからも謙虚に前へ進まなければならない。最後にどこまでたどり着いたかが分かるだろう」と、ガットゥーゾ監督は『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。

成功に必要な姿勢を保つ

パルマ戦で徐々に調子を上げたチームのパフォーマンスを振り返り、ガットゥーゾ監督は選手たちの試合への取り組み方に大きな進歩があったと指摘した。立ち上がりの鈍さを乗り越え、最終的には主導権を握り、首位浮上に必要な勝ち点3を手にしたことを強調している。

「素晴らしいメンタリティーがあった。前半は動きが遅く、少し愚かに見えるほどだったが、後半は持ち直した。直近2試合で改善しているし、試合から気持ちが離れることもない。このまま続けなければならない。フィジカルの状態は良い。動き出せば相手にダメージを与えられるが、低いテンポでプレーしてはいけない。そうしなければ脅威になれない」と指揮官は説明した。

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ガットゥーゾ監督は、チームがシーズン序盤に得た教訓をようやく身につけたと考えている。「このチームには、プレーの仕方、取り組み方、試合の捉え方にメンタリティーが表れている。ユヴェントス戦で見えていた次の段階への一歩を、踏み出すことができた」と付け加えた。

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十分な休養がラツィオの国内での強みに

ラツィオの躍進を支える要因の一つは、一部のライバルと違って週中に欧州大会の試合がないことだ。試合日程に余裕があるため、ガットゥーゾ監督はより厳しい練習を実施でき、選手たちは週末の試合に向けて心身ともに万全の状態を保てている。指揮官は、この取り組みが競争上の優位性をもたらし、国内での結果につながっていると考えている。

「週に1試合なら、しっかり練習し、適切な負荷をかけ、選手を休ませることができる。強度の高い練習に取り組めるんだ。2日間は厳しく練習し、1日休む。戻ってきたときには体も頭もすっきりしている。これは間違いなく我々にとって有利に働いている」とガットゥーゾ監督は述べた。

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スタディオ・オリンピコの観客との一体感

試合中、ガットゥーゾ監督がスタンドに向かって身ぶりで声援を求める姿には、試合に懸ける感情が表れていた。苦しい時間帯にチームを後押しするうえでスタジアムの雰囲気が重要な役割を果たしたと認め、シーズンを通して強度の高いプレーを続けるには、観客からのエネルギーが欠かせないと強調した。

「観客に対しては、自然とああいう行動になった。我々には後押しが必要だったし、来てくれた人たちに感謝している。彼らは私の呼びかけに応えてくれた。少しアドレナリンを感じたよ。熱気が高まったのを感じ、自分の気持ちを表した」と明かした。