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ノニ・マドゥエケが、土曜日に行われたニューカッスル・ユナイテッドとの劇的な2-2の引き分けを受け、アーセナルのパフォーマンスを率直に振り返った。プレミアリーグ首位でのリードを保つ重要な同点ゴールを決めた一方、試合を落としかねなかった集中力の欠如に不満を示している。

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セント・ジェームズ・パークで前後半に明暗

アーセナルのウインガー、ノニ・マドゥエケは、タインサイドでのもどかしい一戦でチームが主導権を維持できなかったことに落胆を示した。プレミアリーグ首位のアーセナルは前半、試合を完全に支配しているように見えた。しかし、後半は目まぐるしい展開の中で流れが大きくニューカッスルに傾き、最終的には勝ち点1を得るにとどまった。

試合終了の笛が鳴った直後、マドゥエケはスカイ・スポーツに試合を振り返った。イングランド代表のウインガーは、圧倒的な立ち上がりを見せたアウェーチームに慢心があった可能性を示唆した。「前後半で違う試合だったと言っていい。前半の僕たちは素晴らしく、最低でも3点リードして折り返すべきだった。 結局、2-2は妥当な結果だと思う 」と付け加えた。

セント・ジェームズ・パークでの引き分けにより、アーセナルのプレミアリーグでの連勝は5で止まった。それでも首位を維持し、1試合消化が少なく日曜日にハルへ遠征する2位ブライトンとは6ポイント差。一方、ニューカッスルは11試合で勝ち点13の12位にとどまっている。

エゼとマドゥエケが攻撃をけん引

アウェーチームは33分、カイ・ハヴァーツがルイス・ホールからボールを奪う見事なプレーを見せ、エベレチ・エゼが先制。好調な立ち上がりで主導権を握るうえで、チームメイトが果たした役割をマドゥエケは称賛した。「彼にとって素晴らしいことだ。いい走り込みから見事に決めた。あのゴールが僕たちの勢いを生み、前半の流れをつくるきっかけになった」と語った。

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しかし、マルティン・ウーデゴールの珍しいミスからハーヴィー・バーンズに同点ゴールを許すと、マリック・チャウにニューカッスルの勝ち越しゴールを決められ、展開は一変した。ダビド・ラヤも負傷で退き、アーセナルは不安定な状態に見えたが、残り12分でマドゥエケが自ら打開した。低いシュートは選手が密集するペナルティーエリアを抜けてゴールへ。ルーカス・ホルニチェクは防げたはずだと感じるかもしれないが、このゴールはマドゥエケが試合を通じて見せた粘り強さと戦術的な判断力の表れだった。

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戦術上の原則を守ることの重要性

マドゥエケの不満の中心にあったのは、アーセナルが試合の主導権を失った後半開始からの20分間だ。前半45分は手がつけられないように見えたが、一連のミスによってニューカッスルに主導権を渡した。「後半最初の20分間、僕たちは本来の水準になかった。この観客とチームに『やれる』と思わせてしまうと難しくなる」とマドゥエケは認めた。

アーセナルが戦術上の指示を守れなかったことは、試合後の話題として繰り返し取り上げられた。この引き分けで、2月のウルヴァーハンプトン戦で2-2に終わって以来、プレミアリーグで引き分けなしだった記録は21試合で途切れた。マドゥエケはチームが集中力を失ったことを率直に語り、前半に余裕を持ってプレーできたことが裏目に出た可能性を示唆した。「ホームのニューカッスルがどう来るかは分かっている。後半最初の20分間、僕たちは自分たちの原則を守れなかった。前半の出来を受けて、気が緩みすぎていたのかもしれない」と明かした。

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個人の成長と監督からの信頼

マドゥエケにとって、このゴールは攻撃の最終局面での立ち位置や動き方について、ミケル・アルテタから受けた具体的な指示が実を結んだものだった。ウインガーは先を読む力を高めるため、コーチングスタッフと練習を重ねてきたと明かした。「監督からはプレーを先読みするようにずっと言われていた。思い切って動き、オフサイドにならないようにした。あのスペースでボールを受けたとき、決めなければと思った」と説明した。

勝ち点を取りこぼしたことへのチーム全体の悔しさはあるものの、マドゥエケは自身の成長やチーム内での役割を前向きに捉えている。力を最大限に発揮するにはまだ取り組むべきことがあると認めつつ、現在の成長ぶりには手応えを感じている。「調子はいい。まだ改善できることはあるけれど、監督とチームメイトからの信頼を感じている」と締めくくった。