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ルカ・モドリッチは、宿敵インテルとのミラノ・ダービーでミランが今季最高のパフォーマンスを見せ、白熱の一戦を3-1で制したと考えている。ベテランMFはサン・シーロの素晴らしい雰囲気を称えるとともに、セリエAの優勝争いで安定した戦いを続けるようチームメイトに求めた。

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モドリッチ、ダービー勝利に歓喜

モドリッチは、ミランが今季最高のパフォーマンスを披露し、インテルに3-1で勝利したと考えている。ベテランMFは、サン・シーロで行われた白熱のデルビー・デッラ・マドンニーナで、チームが勝ち点3を手にするうえで重要な役割を果たした。

ホームのミランは、開始10分までにクリスティアン・プリシッチとアドリアン・ラビオがゴールを決め、早々にリードを広げた。インテルはアレッサンドロ・バストーニのヘディングで1点を返したが、前半終了前にディエゴ・モレイラが見事なFKを決め、すぐさま2点差に戻した。

本来の調子を取り戻す

試合終了後、『CBS Sports Golazo』の取材に応じたモドリッチは、圧倒的なパフォーマンスへの喜びを隠さなかった。MFは、国内での最近の苦戦を受け、チームには力強い反応が必要だったと認めた。

「素晴らしい勝利であり、素晴らしいパフォーマンスだった」と、モドリッチは勝利を振り返った。「最初の1分から、今季の僕たちにとっておそらく最高の試合だったと思う。全体として勝利にふさわしかったし、週半ばのボローニャ戦で残念な結果に終わった後だけに、本当にうれしい」

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難しい1週間を過ごした若手選手たちをどう導いたか問われると、モドリッチは前を向く姿勢の重要性を強調した。「前向きでいなければならない。次の試合がすぐに来ると分かっているから、前の試合についていつまでも嘆いてはいられない」

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タイトル争いへ安定感を求める

ミランは現在、新たな戦術的アイデアへの適応を進めており、モドリッチもその過程で苦労が生じるのは避けられないと認めている。ただ、大きなタイトルを本気で狙うなら、気の緩みから生じる敗戦をなくさなければならないと警告した。

「僕たちはチームとして成長しているし、プレーには新しいアイデアがある」と語った。「時には浮き沈みもあるだろう。でも、タイトルを獲りたいなら、不調の時期をできるだけ少なくしなければならない」

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熱のこもったホームの声援も、チームを後押しする大きな力となった。モドリッチはすぐにファンを称え、こう語った。「今夜はウォーミングアップの時から素晴らしかった。こういう雰囲気は、勝利をさらに後押ししてくれる」

首位との差を縮める

この重要なダービーでの勝利により、ミランはセリエAの順位表で4位に浮上した。国内リーグ開幕から10試合で勝ち点21を獲得している。そして重要なのは、序盤の首位を争うラツィオとインテルとの差が、わずか勝ち点4になったことだ。過密日程となる冬に向けて勢いをつけたいミランにとって、この結果でタイトル争いの行方は分からなくなった。

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ミランは次の試合に向け、欧州での戦いに目を向ける。ヨーロッパリーグでフェレンツヴァーロシュをホームに迎え、サポーターの前で再び重要な勝利を挙げることを目指す。