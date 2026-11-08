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マンチェスター・ユナイテッドがアストン・ヴィラを相手に2度追いつき、4-4の引き分けに持ち込むのを見届けたマイケル・キャリックは、悔しさをにじませながらも気丈な姿勢を見せた。粘り強く追い上げたものの、この結果でマンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグの降格圏に低迷したまま、代表ウィークを迎える。

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守備のミスに苦しむマンチェスター・ユナイテッド

マンチェスター・ユナイテッドの守備の脆さが、オールド・トラッフォードで再び露呈した。カリック監督率いるチームは、波乱に満ちた一戦で不用意な失点を重ねた。開始4分までに0-2とされ、ホームの観客はぼうぜんとし、指揮官もいら立ちを隠せなかった。ユナイテッドは前半のうちに追いついたものの、後半開始8分までに再び2失点。それでも、週半ばのローマ戦での反撃に続き、この1週間で3度目となる驚異的な粘りを見せ、2点差からまたしても鮮やかな反撃を見せた。

守備面を振り返り、カリック監督は『スカイスポーツ』にこう語った。「勝てなかったのは残念だ。試合の大部分では我々の方が良かった。失点によって、自分たちで試合を難しくしている。1点だけでなく、立て続けに2点を与え、苦しい立場に追い込まれた。先日の試合でもそうだったし、今日もまた同じことをした。それでも追いつき、最後には勝てたかもしれない。試合中のさまざまな局面で、もっと引き締める必要がある。相手に、普段なら奪えないようなゴールを与えている。そこを改善できれば、この試合の内容には良い点がたくさんある。チームは我々の方が良かったと思うが、こうした失点はまったく助けにならない」

数字もカリック監督の懸念を裏付けている。マンチェスター・ユナイテッドは、この苦しい時期に無失点で試合を終えることができずにいる。指揮官は、順位を上げたいのであれば、これほど多くの失点を続けるわけにはいかないと認めた。「どんな失点も良いものではない。ただ、もっと対処できたはずの失点はあるし、今日許したゴールについては守備を引き締めなければならない」とカリック監督は続けた。「自分たちで試合を難しくし、やるべきことを増やしすぎている。それでも多くのことをやったし、勝つべき試合だったと今も感じている。失点が多すぎる。それは明らかで、我々も分かっている。正さなければならないことだ」

アディショナルタイムの奮闘で勝ち点1を確保

守備では惨たんたる内容だったものの、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちの闘志は健在だ。『オプタ』によると、ユナイテッドは同じ試合で2点のビハインドを2度背負い、そのたびに追いついたプレミアリーグ史上初のチームとなった。

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カリック監督は、残留争いの重圧が高まる中でも敗北を受け入れなかった選手たちの精神力をたたえた。「選手たちの気概と、プレーの質が良かった」と指揮官は語った。「試合の大半で主導権を握り、ペナルティーエリアに攻め込み、シュートを放ってチャンスを作った。0-2とリードされ、ここまで結果も出ていない状況から、選手たちは良いサッカーをした。プレスも良かった。試合の多くの時間帯で、我々の望む形になっていた。全体を見れば、良い点は多い。最後まで諦めずに戦い抜いたことは、選手たちの気概を示している」

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サポーターの後押し

この結果、マンチェスター・ユナイテッドは降格圏脱出まで勝ち点1差の18位で代表戦期間を迎える。ユナイテッドは少なくとも15日連続でプレミアリーグの降格圏にとどまることが確定した。トップリーグの降格圏にこれほど長くとどまるのは、下位3チームに28日間入っていた1986年9月から10月以来となる。

この厳しい数字によってカリック監督への重圧は増すが、元MFの指揮官は、事態が深刻になる前に立て直すための時間と力がクラブにはあると確信している。また、両チーム合わせて8ゴールが生まれた激しい展開の間、声援を送り続けたサポーターにも感謝した。「サポーターは選手たちをしっかり支えてくれている。我々を後押ししたいと強く願い、我々がそれに応えることを望んでいる」とカリック監督は語った。「時にはいら立ちや失望もあるし、それは我々も感じている。それでも彼らは選手たちを支え、今日も最後までそうしてくれた。我々全員がそれを感じている」

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トップリーグからの降格を懸念する声にも、カリック監督は強気の姿勢

本格的な残留争いに巻き込まれるのではないかという懸念について問われても、カリック監督は今シーズンのクラブの今後を悲観しなかった。しかし、数字はユナイテッドが置かれた苦境の深さを物語る。前シーズンにトップ3で終えながら、次のシーズンの開幕10試合でわずか1勝にとどまったトップリーグのチームは、1953-54シーズンのアーセナル以来だ。

こうした厳しい過去の記録にもかかわらず、指揮官は代表戦期間を使って振り返り、根本的な問題を解決することに集中していると強調した。「今は11月だ。現在の状況も、これまでの結果も望ましいものではないが、我々には間違いなく改善できる」と付け加えた。