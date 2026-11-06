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ベンフィカのマルコ・シウバ監督は、UEFAヨーロッパリーグでレフ・ポズナンに3-1で勝利した後、チームの試合運びを称える一方、自ら招くミスに警鐘を鳴らした。DFアレッサンドロ・チルカーティも自身の適応が進んでいることを強調。ポルトガルの名門は欧州大会での全勝を維持した。

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シルヴァ監督率いるベンフィカ、ヨーロッパリーグで開幕4連勝

ベンフィカのマルコ・シルヴァ監督は、エスタディオ・ダ・ルスでポーランドのレフ・ポズナンを3-1で下し、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズで4連勝を達成した。前半の優勢をラファ・シルヴァの先制点につなげると、ジャンルカ・プレスティアンニとゲオルギー・スダコフの得点で勝ち点3を確実にした。

この結果、ベンフィカは2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグで、4試合を終えて勝ち点12の全勝を維持し、首位を固めた。

ベンフィカは13得点3失点で得失点差を＋10とし、勝ち点で並ぶボーンマスとフェレンツヴァーロシュを得失点差で上回っている。

シルヴァ監督、試合の主導権と自ら招いたミスを分析

試合後、シルヴァ監督はチームのパフォーマンスを冷静に振り返り、欧州の大会ではホームゲームでも簡単にはいかないと認めた。「厳しい試合になることは常に覚悟している。ホームでは優位に立てるかもしれないと分かっていても、楽な試合になるとは決して思わない」と語った。

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「前半は非常にうまく試合をコントロールできた……プレスをかけた場面でも、うまくできていた」

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一方、レオ・ベングトソンにレフ・ポズナンの1点を返された後、集中力が緩んだことも認めた。「後半も同じように入り、2点目を決めた。だが残念ながら、ミスをして相手に希望を与えてしまった……重要なのは、勝つべくして勝ったということだ。ヨーロッパリーグで4勝目を挙げた。それが何より大事だ」と付け加えた。

チルカーティ、深まる連係と相手の圧力への守備対応に言及

DFアレッサンドロ・チルカーティも監督と同様の見方を示し、チームが相手に押し込まれた時間帯をしのぎ、再び主導権を握った点を挙げた。「全体として良いパフォーマンスだったと思う。相手の圧力を受けた場面もあったが、それも試合の一部だ」とUEFAに語った。

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「少し引きすぎて、相手に勢いを与えてしまったのかもしれない。でも試合全体を見れば、僕たちの方が上回っていたと思う」

センターバックのチルカーティは、自身の成長にも喜びを示した。「ここでとても満足しているし、本当によくなじめていると感じる。週を重ね、試合に出るたびに、チームメートとの連係がより深まっていると感じる」と付け加えた。

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ベンフィカ、ラウンド16への直接進出に向けて前進

4試合を勝ち点を落とさずに終えたシルヴァ監督率いるベンフィカは、ラウンド16への直接進出を決める上で絶好の位置につけている。

シルヴァ監督は今後の試合で、チームの強度の高いプレスを維持しながら、試合終盤の守備の緩みをなくそうとするだろう。

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ベンフィカは欧州の大会で見せている好調を国内の試合にも持ち込み、その後の欧州での戦いに備える。