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アストン・ヴィラの主将ジョン・マッギンは、日曜日に敵地で行われたマンチェスター・ユナイテッドとの波乱の4-4の引き分けで、2点のリードを2度失ったチームメイトの試合運びを批判した。ウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラは、オールド・トラッフォードで勝ち点3を手にするかに見えたが、苦戦するホームチームを相手にアディショナルタイムに2失点を喫した。

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スコットランド人MF、代償の大きい失速を悔やむ

マッギンは、不調のマンチェスター・ユナイテッドを相手にプレミアリーグの順位を上げる機会を逃したことについて、アストン・ヴィラに責任があると認めた。アリソンとニコラス・ジャクソンが3分40秒の間に得点し、ホームチームはプレミアリーグで最も早く2点のビハインドを背負った。また、アウェーチームが2点を先行するまでの時間としては、2014年8月にチェルシーがエヴァートン戦で記録した2分53秒以来の速さだった。

好スタートを台無しにした守備の綻び

鮮烈な立ち上がりを見せたものの、ヴィラはブルーノ・フェルナンデスにPKを決められ、44分にはかつてのチームメートであるユーリ・ティーレマンスに同点ゴールを許した。後半早々、アウェーチームは再び2点差をつけた。ディオゴ・ダロトがアリソンを倒して得たPKを48分にマッギンが決め、その5分後にはレオン・ゴレツカが得点した。

試合後、BBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』に対し、マッギンは前後半ともに終盤を乗り切れなかったことを悔やんだ。「こうした時間帯をもっと上手く乗り切らなければならない。ここに来て2-0とリードしながら、失点するチームはそう多くない」

「ああいう場面では、もっとしっかり守らないといけない。前半も後半も最後の10分間を、もっと上手く乗り切る必要がある」

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「経験の浅い選手が多い一方で、才能のある選手も多い。だからこそゴールを決められる。ユナイテッドが自信を失っていようと関係ない。常に厳しい戦いになる」

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アディショナルタイムの混乱に主将も悔しさ

勝利へ順調に向かうどころか、ミッドランズのクラブはアディショナルタイムに途中出場のパトリック・ドルグに苦しめられた。ドルグはジョシュア・ザークツィーのゴールをお膳立てして4-3とすると、フェルナンデスのクロスに高い打点で合わせ、GK鈴木彩艶の脇を抜く劇的な同点ゴールを頭で決めた。

終盤の崩壊と、中断期間中にエメリ監督がどう対応するかについて、スコットランド代表のマッギンはこう続けた。「3点目の失点は本当にひどかった。あれで相手に得点への勢いを与えてしまった。勝ち点2を失った。自分たちで手放してしまったんだ。最後の5分間はただただ混乱していた。悔しさが残る」

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「監督は勝利を求める人だ。僕たちと同じように、この結果を痛感しているはずだ。僕たちは代表戦に行くが、監督は2週間、このことを考え続けるだろう」

代表ウィーク明けにサンダーランドと対戦

プレミアリーグは11月の代表ウィークに入る。エメリ監督には、11月21日（土）にサンダーランドをホームに迎えるまでの2週間で、終盤に露呈した守備の弱さに対処する時間がある。日曜日の終盤の失速によってリーグ上位半分に入るという目標を狂わせないためにも、ヴィラ・パークで勝ち点3を獲得することが重要だ。一方、降格の危機にあるマイケル・キャリック率いるユナイテッドは、その24時間後にアンフィールドで宿敵リヴァプールとの厳しいアウェー戦に臨む。