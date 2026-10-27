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ギャリー・ネヴィルがマンチェスター・ユナイテッドの選手たちを痛烈に批判し、主力選手の数人がオールド・トラッフォードで求められるプロとしての基準を満たしていないと非難した。クラブの元主将は、マンチェスター・ユナイテッドがコモとボーンマスの双方に屈辱を味わわされた惨たんたる1週間を受け、容赦のない言葉を浴びせた。

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オールド・トラッフォードで再び悲惨な1週間

マンチェスター・ユナイテッドの悲惨なシーズン序盤は、日曜日にオールド・トラッフォードでボーンマスに0-3の完敗を喫し、さらに悪化した。この国内での敗戦のわずか数日前には、マイケル・キャリック監督率いるチームがチャンピオンズリーグでコモに0-4と大敗していた。

マンチェスター・ユナイテッドはこれで、公式戦開幕からの12試合で6敗を喫した。悲惨な数日間を経て観客席からの圧力は著しく強まり、キャリック監督は職を守るための戦いを強いられている。

ネヴィル、基準の欠如を痛烈批判

Getty Images

解説席からボーンマス戦での崩壊を見ていたネヴィル氏は、現在のチームの姿勢に強い不満を抱いた。『ゲイリー・ネヴィル・ポッドキャスト』で、元DFはピッチ外での習慣と、基本的な献身性の著しい低下を批判した。

「彼らの中には、あまりプロフェッショナルではない選手が何人かいる。2人ほどは……私はマンチェスターに住んでいるから分かるが、何人かはあまりプロフェッショナルではない」とネヴィル氏は語った。「私は彼らに構っている暇はない。適切な時間に寝ない選手が何人かいる。適切なものを食べない。毎日、どの瞬間もマンチェスター・ユナイテッドのことを考えているわけではない」

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さらに、選手たちのうぬぼれにも疑問を投げかけ、厳しい評価を続けた。「彼らは、このクラブのために生きているわけではない。プロとしてそうあるべきなのに。なぜか？ なぜか？ 思い上がっているからだ。それでもウィリアム国王にでもなったかのように振る舞っている……そうではない。彼らは何者でもない」

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選手たちに見捨てられたキャリック

ネヴィル氏は、問題の核心はベンチではなく、明らかにロッカールームにあると考えている。選手たちにさらなる責任感を求めるファンの横断幕に触れ、そうした基本的な価値観はクラブからずっと前に失われたと指摘した。

「何者でもないんだ、あの選手たちの何人かは。基準の欠如には……信じられない」と嘆いた。「前半、ストレトフォード・エンドに掲げられた横断幕には『基準』と書かれていた。それはずっと前に失われた」

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かつてのチームメイトを擁護したネヴィル氏は、キャリック監督を「素晴らしい人物」であり、「誠実さ、信頼性、良識、プロ意識」を備えていると評した。しかし、現在の選手たちは結局、監督を裏切ったと考えている。「彼は選手たちの力を引き出せず、選手たちは彼に背を向けた」とネヴィル氏は付け加えた。「ブルーノがあの短い発言で公然と彼に背を向けたのなら、舞台裏ではどうなっているか想像できる。だからそう言えるんだ」

職を守るための戦いに臨むキャリック

Getty Images

高まる圧力の中で職を守るには、キャリック監督は分裂したロッカールームを早急にまとめる方法を見つけなければならない。自信は完全に打ち砕かれ、主力選手とコーチ陣の間にも意見の対立があるように見える。ユナイテッドは不振に歯止めをかけるため、何としても好結果を必要としている。

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キャリック監督がなおもチームを立て直せるかどうかをオールド・トラッフォードの首脳陣が見極める上で、今後数日間が重要になる。屈辱的な1週間を受けてファンが即座の反応を求める中、選手たちに注がれる視線は一層厳しくなるだろう。



