ケネス・テイラーは、日曜日のネーションズリーグ・セルビア戦で出場機会を得ることを願っている。ラツィオのMFは、ドイツ戦でシャビ代表監督の下、木曜日はスタンド観戦となったが、その試合でチームは土壇場で勝ち点1をもぎ取った（1-1）。

ベオグラードでの一戦を前にしたDe Telegraafのインタビューで、テイラーは「自分を証明するチャンスを与えられている。だからこそ、練習で、そして願わくは試合でも、自分自身でスタッフを納得させなければならない」と語っている。

代表通算6試合出場のテイラーは、ロナルド・クーマンが彼をワールドカップのメンバーから外したあと、再びオランダ代表の候補に入っている。彼はその大会を主にサポーターとして見守った。「特に仲のいい選手たちを見ていた。ブライアン・ブロビー、ヨレル・ハト、クインテン・ティンバーだ。ブライアンのことはうれしく思ったし、彼が得点したのを見て楽しんだ。残念ながら、僕たちは早い段階で敗退してしまった」

テイラーは、とりわけブロビーと特別な絆を持っている。アヤックスでともに過ごした時期があり、よく知る間柄だからだ。「僕たちにはグループチャットがある。そう、サッカーのことも話すし、それぞれのクラブで経験していることについても話す。ブライアンが抱えていること、僕が抱えていること。実際のところ、僕たちの年齢の友人同士が話すようなことは何でも話しているよ」

このMFは、昨冬にアヤックスを去った。「むしろオランダを離れて、新しい環境で暮らせるのが心地よかった。サッカーの面でも個人としても、自分は成長できた。純粋に楽しくて、素晴らしく、興味深いステップなんだ」

今の焦点は主にオランダ代表にある。テイラーは2022年9月に代表デビューを果たし、すでに6試合に出場している。元アヤックスのこの選手は、セルビアで7試合目を加えることを願っている。

「ベオグラードでチャンスが来たら、自分がオランダ代表にふさわしいことを代表監督に示すのは僕の役目だ」とテイラーは話す。今もなおアヤックスを心に抱くテイラーは、「アヤックスは僕の家族であり続ける。そこで僕は夢を生きたんだ」と語った。