動画番組「レジェンド・トーク」では、シャルケ04のレジェンド2人が古巣の戦いぶりを論評・分析している。クラウス・フィッシャー（76）とリュディガー・アブラムチク（70）は、直近の1.FCケルンとのアウェー戦がまったく気に入らなかったようだ。フィッシャーが特に懸念しているのは、攻撃面の物足りなさだ。

ミロン・ムスリッチ監督の率いるチームの守備とGKロリス・カリウスには、今回も文句のつけようがなかった。一方、ケルンのFWサイード・エル・マラには大いに不満があるという。2人の元スター選手はエル・マラを厳しく批判した。ただし、それはロビン・ゴゼンスとスフィアン・エル・ファウジの激しい衝突の一因となった不運なプレーについてではなく、彼のプレーぶりが悪いとみているからだ。

「6000万だの7000万だのという話をしている。おいおい、誰が彼にそんな額を払うんだ？ 彼のプレーぶりを自分で見ているのか？」とアブラムチクは語り、続けて黄色と黒のライバル、ボルシア・ドルトムントを「リューデンシャイト」と呼んで話題にした。「リューデンシャイトの連中が、そう呼ばせてもらうよ。そうしないと後でまた面倒になるからね。彼を獲らなくてよかった。どうしてあれほど大騒ぎになったのか、まったく分からない」

現役時代は卓越したウイングで、ドイツ代表として19試合に出場したアブラムチクは、エル・マラについて「うちの2人を押した、あの試合で最悪のプレー以外は何も見せていない」と語った。

ただし、アブラムチクはケルンの選手を責めてはいない。シャルケの両選手が頭部を負傷したのは「ひどい出来事」だとしながらも、もちろん「レッドカード」に相当するものではなかったという。

クラウス・フィッシャー、サイード・エル・マラの代表入りに懐疑的か

フィッシャーもエル・マラをほとんど評価していないが、アブラムチクと同様、具体的な根拠は示さなかった。代わりに、1982年ワールドカップ準優勝メンバーはドイツ代表に目を向けた。「彼がゴールを決めてドイツを前進させる？ もっと高いところへ？」と、ブンデスリーガ歴代得点ランキング3位のフィッシャーは問いかけた。「私に言えるのは、さようなら、ドイツ。それだけだ。彼が何を成し遂げた？ 何もない！」

エル・マラは直近の代表ウィークに、ユルゲン・クロップ監督の下でドイツA代表デビューを果たした。ネーションズリーグのセルビア戦（2-0）では左ウイングとして前半の45分間プレーし、その数日後のギリシャ戦（0-0）では27分間出場した。

夏にはプレミアリーグやBVBへの移籍が取り沙汰された20歳のエル・マラは、今季ケルンで公式戦7試合に出場し、2得点を挙げている。