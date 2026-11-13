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ウェールズ代表のウイング、ダン・ジェームズは、土曜日にオスロで行われるノルウェーとのUEFAネーションズリーグの重要な一戦で、チームが懐疑的な見方を覆せると自信を示した。先月の前回対戦では逆転勝利を収めたものの、ジェームズはチームメイトに対し、ホームのノルウェーが激しい巻き返しを見せることに備えるよう警告した。

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ウインガーが北欧での厳しい戦いを予想

ジェームズは、チームには土曜日にウレヴォール・スタディオンで好結果を得るために必要な自信があると考えている。ホームのノルウェーは雪辱を期しているはずだが、ウェールズはポルトガル、デンマークに連敗してグループA4をスタートさせた後、10月にカーディフでノルウェーに2-1の逆転勝利を収め、初勝ち点を手にした。この試合ではジェームズが同点ゴールを決めている。

カーディフでの逆転勝利でグループ突破に望み

残り2節を迎え、ウェールズは勝ち点3で3位につけている。直接対決の成績で最下位ノルウェーを上回り、準々決勝進出の可能性もわずかながら残している。

土曜日の厳しい戦いを予想するジェームズは、こう語った。「ノルウェーは素晴らしい代表チームだ。特にホームでは見事な戦いを見せてきた」

「倒すのがとても難しいチームだ。カーディフで僕たちに敗れたことは受け入れるしかなかっただろうし、今回はさらに気合いを入れて臨んでくると思う」

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「相手を過度に意識するつもりはない。素晴らしい選手がいて、チーム全体の力も高く、ホームでも好調だ。でも、僕たちには確かな自信がある」

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次の試合 NOR UEFAネーションズリーグ リーグA 12:00 WAL 視聴する

「ノルウェー戦の勝利は、グループでの望みをつなぐ上で本当に重要だった。僕たちがどんなチームかを示せた」

「チームとして、僕たちは［ネーションズリーグの開幕当初］自分たちらしさを少し失っていた。周囲では僕たちを見限る声も出始めていたけれど、僕たちはそれに対する答えを示せたと思うし、みんなもそれを見てくれた」

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EURO予選のシード分けがオスロでの一戦の重要性を高める

10月の勝利は、ウェールズにとって2026年の8試合で唯一の白星だった（3分け4敗）。勝率は12.5％となり、11.1％だった2003年以来の低さとなっている。

それでもジェームズは、3位を確保してリーグA残留プレーオフに進めると自信を示した。「どの順位で終えたいか、そしてそれがEURO予選に向けてどれほど重要かは、全員が分かっている」

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「そのことは頭の片隅にあるけれど、自分たちにプレッシャーをかけてはいけない。分かっているのは、自分たちの力を発揮すれば達成できるということだけだ」

「対戦したいと思う相手との、とても重要な試合が2つある。主要大会に出場し、大会で勝ち進みたいなら、こうしたチームと渡り合えなければならない。監督もいつもそのことを繰り返し伝えている」

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ベラミーの前に立ちはだかるノルウェーでの未勝利記録

ウェールズはノルウェーとのアウェー戦で過去5度、一度も勝っておらず、2分け3敗を記録している。今回が、ベラミーが先発した2004年5月の親善試合で0-0と引き分けて以来、初のノルウェー遠征となる。オスロで敗戦を避ければ、グループA4最終戦を前に3位を守る助けとなる。3位で終えれば、ウェールズが共催する予定のEURO2028予選でポット1に入ることも確定する。