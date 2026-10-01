ポルトガル紙『A Bola』は、ポルトガルサッカー連盟の規約に言及している。それによれば、正当に招集されたにもかかわらず、正当な理由なくトレーニング、試合、またはその他の代表活動を欠席した選手は、「1カ月から6カ月の出場停止処分、そしてプロ選手である場合には、1単位口座あたり102ユーロに相当する約500～1000ユーロの罰金を追加で科される可能性がある」という。さらに第160条では、自動的な暫定的出場停止も規定されている。

まさにこの規定が今、適用される可能性がある。ロナウドはセレソンがノルウェーに2-1で勝利した試合で最後までベンチに座ったままだったが、試合終了直後、チームメートたちがポルトガルのファンとともに祝っている間に、ピッチを離れてそのままロッカールームへ向かった。 そして火曜日にはチームトレーニングを欠席し、その後チームキャンプを оконч的に去った。

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クリスティアーノ・ロナウドはなぜ代表チームを離れたのか？

その直後、ロナウドはインスタグラムの投稿で自身の離脱を認めた。「監督の記者会見とポルトガル連盟会長との話し合いの後、私はチームキャンプを離れることを決断した」と、このスーパースターは記した。正確な理由については「適切なタイミング」で明かしたいとしている。同時に、ポルトガルとチームメートたちの幸運を祈った。

ホルヘ・ジェズス監督はこれに先立ち、現在41歳となった歴代最多得点者を本当に必要な場合にのみ起用することを、誤解の余地なく明確にしていた。まさにその状況が先週日曜日に起き、ポルトガルでは大きな騒動を呼んでいた。

ジェズス監督はロナウドの失望に理解を示した。「20分か30分ウォームアップして、それでも出場しないとなれば、うれしい者などいない」。ただ、監督として「彼を起用しない」と決めたのだと説明し、こう語った。「それを大ごとにする理由はない」

ポルトガルはネーションズリーグをすでに木曜日に控えている。だが、デンマークとのグループ戦ではセレソンはロナウド抜きで戦わなければならない。現在、2016年欧州王者はノルウェーとデンマークを抑えてグループ首位に立っている。ウェールズは2試合を終えて勝ち点なしの最下位となっている。