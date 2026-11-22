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スウェーデン1部アルスヴェンスカンの優勝争いが大詰めを迎える中、その熱気が日曜日の優勝候補IKシリウスとユールゴーデンIFの大一番にも表れた。残り2節で優勝を争うハンマルビーIFにプレッシャーをかけ続けるには、シリウスは勝たなければならなかった。意外にも、シリウスを熱烈に応援したのはユールゴーデンのファンだ。同じ街で同じスタジアムを本拠地とするユールゴーデンとハンマルビーの激しいライバル関係が、その理由だった。

ユールゴーデンは現在アルスヴェンスカンで3位。優勝には手が届かないものの、ストックホルムのチームは欧州大会出場権を懸けて戦っている。スウェーデンでは上位3チームが欧州大会の出場権を得る。

3位を争う最大のライバル、BKヘッケンとはともに勝ち点52。ユールゴーデンにとっても勝利は非常に重要だった。序盤にはクリスティアン・リエンに先制のチャンスが訪れたが、ノルウェー人選手のシュートはゴールを大きく外れた。

しかし、この痛恨の失敗にアウェー席から怒りの声が上がることはなかった。それどころか、リエンの失敗はゴールが決まったかのように祝われた。

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前半終了間際、シリウスはマティアス・ナーティーのゴールで1-0とリードした。レーワルデン出身の22歳は、2025年半ばにSCカンブールを離れ、スカンディナビアでの挑戦を始めた選手だ。

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ナーティーのゴールを喜んだのは、歓喜に沸くシリウスのサポーターだけではない。ナーティーが得点したゴールの後方に陣取っていたユールゴーデンのファンも祝福した。

後半は追加点が生まれず、シリウスは優勝争いで決定的な意味を持つかもしれない勝利を収めた。ウプサラの比較的小さなクラブが優勝したことは一度もないが、来週にはそれが実現する可能性がある。

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ただし、まだ何も決まっていない。シリウスは全30節のうち29節を終えて勝ち点61、得失点差は＋24。ハンマルビーは勝ち点で3下回るものの、消化試合が1試合少なく、得失点差も＋37と大きく上回る。

そのため、来週日曜日の最終節でIFKヨーテボリと敵地で対戦するシリウスは、ハンマルビーが残り2試合のどこかで勝ち点を落とすことを願うしかなさそうだ。ハンマルビーは月曜日の夜にホームでヨーテボリと対戦し、日曜日には上位中堅のヴェステロースSKの本拠地に乗り込む。