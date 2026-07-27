スペイン紙『アス』は、レアル・マドリードが今後、ブラジル人スターのヴィニシウス・ジュニオールとの契約更新に向けて本格的に動いていることを明らかにした。これは、ピッチ内外で最も傑出したスターの一人を手元に留めておきたいというクラブ首脳陣の意向を反映した動きだ。特に、このブラジル人選手が肖像権から莫大な利益を生み出す存在となっており、その肖像権の現在およそ50%をクラブが保有していることから、レアル・マドリードに近い関係者によれば、彼は「自らの給料を自分で払っている」状態になっているという。

ヴィニシウスのキャリアをマネジメントする代理店、ロック・ネイション・スポーツ・ブラジルの最高経営責任者フレデリコ・ペーニャによれば、「ヴィニのイメージに関心を寄せるブランドの数は増え続けている」という。そして彼は、このブラジル人選手について「若いにもかかわらず、世界最大のクラブと、最も重要な代表チームで主力を担う選手であり、UEFAチャンピオンズリーグで2度、王者そしてスターに輝いた。粘り強さとスポーツでの成功のお手本のような存在だ」と強調した。

成功した投資

レアル・マドリードはヴィニシウスの将来を確保しようとしている。彼は2017年夏にブラジルのフラメンゴから4500万ユーロで加入し、この移籍は近年の記憶に残る移籍の中でも最も成功したものの一つとされている。25歳のブラジル人はレアル・マドリードで375試合に出場し、128ゴールを記録、85アシストを提供しており、加えて直近2度のUEFAチャンピオンズリーグ制覇でも中心的な役割を果たした。

しかし『アス』によれば、レアル・マドリードがヴィニシウスとの契約更新に動く理由は、彼のスポーツ面での実績だけにとどまらない。それは、極めて重要とされる商業・マーケティング面にも及ぶ。ブラジル代表のスターはレアル・マドリードにおいて中心的な存在となり、肖像権から莫大な利益を生み出す源となっている。その肖像権は、2022年の契約更新を経て、現在クラブがおよそ50%を保有している。

16のスポンサー、そして1億回の再生

ヴィニシウスは並外れたマーケティング力を備えており、直近のワールドカップでは最も多くのスポンサーに恵まれたサッカー選手の一人となった。その数は16のスポンサーに達し、20のスポンサーを得たネイマールに次ぐ2位となった。加えて、このフォワードに関連するブランドの大半は大手企業や多国籍企業である。

ブラジル代表に加入して以降、ヴィニシウスは自身のいくつかのブランドのプロモーション用コンテンツを投稿し、1億回を超える再生回数を記録した。これは、このブラジル人選手が持つ莫大なマーケティング力を明確に示すものであり、レアル・マドリードが彼との契約を更新し、クラブでの将来を確保したいと望む主な理由の一つとなっている。

巨大な組織体制、ヴィニシウスはそれ自体が「企業」

ペーニャは、ヴィニシウスがその職業上の利害の運営方法から見て、今や企業に匹敵する地位に達していることを明らかにし、こう付け加えた。「最高経営責任者、最高財務責任者を擁し、経営、法務、商業、マーケティング、広報の各部門がすべてを統括する組織体制がある。多くのスポンサーを含む数十のイニシアチブがあり、さらに彼の設立した機関を中心とした社会的活動もある。この機関は今や、子どもや若者向けの革新的な教育手法において世界の先駆者となっている」

この巨大な組織体制は、ヴィニシウスが肖像権から得る大きな金銭的収益とともに、レアル・マドリードが彼との契約更新に動く主な理由の一つとなっている。特にクラブがこの権利のおよそ半分を保有していることを踏まえれば、この選手がレアル・マドリードに残留することは、長期的に見て成功した金銭的投資を意味するのだ。

人種差別との闘い、ブランドへの付加価値

一部の専門家にとって、常に的確かつ非常に力強いものであったヴィニシウスの人種差別との闘いにおける姿勢と行動は、彼を広報担当としても企業にとってより魅力的な存在にしている。これが彼のマーケティング価値を高め、選手としても商業的な象徴としても同時に、レアル・マドリードにとってより魅力的な存在にしている。

こうして、『アス』が明らかにしたところによれば、ヴィニシウスとレアル・マドリードの契約更新はもはや時間の問題であるように見える。これは、スポーツ面でも商業面でも最も傑出したスターの一人を手元に留めておきたいというクラブの意向を反映した動きであり、彼はピッチ内外のあらゆる面で成功した投資を体現する存在となっている。