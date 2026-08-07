自ら招いた問題：レオン・ゴレツカはこの移籍市場の大きな敗者となるのか？

レオン・ゴレツカをめぐっては、静かな状況が続いている。ここ数日、代表選手である彼に関する移籍のうわさすら出ていない。ドイツ代表のワールドカップ惨敗における自身の役割をめぐる騒ぎも、すでにとうに収まった。直近でゴレツカが目撃されたのは1週間あまり前で、バイエルンで社用車を返却した際だった。

では、そのほかはどうか。7月末には、ミュンヘン時代の元指揮官ハンジ・フリックとバルセロナが、負傷したフレンキー・デ・ヨングの代役としてこのMFに漠然とした関心を示していると報じられていた。 ただ、最終的にはバルサのスポーツディレクター、デコが難色を示したという。

そうした状況を見る限り、31歳のゴレツカはミュンヘン退団から数週間がたった今も、新天地が見えていないようだ。当初は、あらゆる扉が開かれているかのようにも見えた。バルサをはじめ、アーセナル、ユヴェントス、ミラン、ナポリ、アトレティコ・マドリーといった名だたるクラブが、代表通算73試合出場のこの選手と結びつけられていた。5月の時点では、ゴレツカ本人も「恵まれた状況」にあると落ち着いて語り、新たなプロジェクトには「100パーセント乗り気になれる」ことを望んでいるとしていた。

レオン・ゴレツカ、関心を示すクラブに高すぎる要求か

しかし、ここへ来て状況はそれほど恵まれているようには見えない。 さまざまな憶測の中で、選手側の要求が高すぎることが問題として繰り返し指摘されている。 伝えられるところによると、このフリーの選手は年俸700万ユーロの手取りに加え、1000万ユーロ前後の契約金を思い描いているという。バイエルンでは、ゴレツカは最近まで額面で1300万ユーロを受け取っていたとされる。

生まれ故郷ボーフム出身のゴレツカは、2020年のトレブルを含む15タイトルを獲得したレコードマイスターでの8年間を経て、6月30日に契約満了となった。ワールドカップでは、あらためて自らをアピールしたい考えだったが、それは大きく失敗に終わった。

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ドイツのW杯惨敗で問われるレオン・ゴレツカの微妙な立場：「模範的プロ」は過去のもの？

3月には元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンから、DFBチームでのリーダー役を約束されていたゴレツカだが、北米での大会ではわずか3度の短時間出場にとどまった。この突然の格下げは、ゴレツカにとって到底受け入れがたいものだったようだ。『Sport Bild』はチーム関係者の話として、31歳の彼が周囲と距離を置き、しばしば機嫌が悪かったと報じた。 さらに、決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦で行われた決定的なPK戦の際、経験豊富なこの選手は苛立った様子で手を振っていたとも伝えられている。

もっとも、ゴレツカはバイエルンでは常に模範的なプロと見なされていた。ミュンヘンでのラストシーズンも、ヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチの後ろに控えとして置かれる役割を受け入れていた。「レオンは常にバイエルンにとって重要な選手だったし、絶対的なプロであり、戦うとはどういうことかを何度も示してきた」と、ヴァンサン・コンパニ監督は5月の別れの際に強調していた。

だが、そうした長所も、これまでのところ新たなクラブ行きには結びついていない。それでもゴレツカは、ワールドカップ前には自信を見せていた。「もう一度、本当に競争力のある海外でのサッカーがしたい」と語っていたのだ。そのため、MLSのシカゴ・ファイアーからのオファーは断っている。むしろ彼は、「きっと何かいいものが見つかると思う」と話していた。

その探しは続いている。