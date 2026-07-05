自ら介入するのか？…トランプ氏、FIFAの「奇妙な贈り物」に感謝：「とてつもない不公正だった」！

ドナルド・トランプ米大統領は、フォラリン・バログン選手への自動出場停止処分一時停止決定を受け、Truth SocialでFIFAに感謝を表明し、「甚大な不公正の是正」と評した。

トランプ氏は「FIFAが正しい判断をし、この大きな不公正を是正してくれたことに感謝する！」と記した。これは、ワールドカップ32強戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で米国人選手が受けた退場処分を、規律委員会が例外的に執行停止とした決定を指す。

FIFAは公式サイトで「規律規定第27条に基づき、バロジュン選手への1年間の出場停止処分を執行停止とする」と発表。これにより同選手は、明日シアトルで行われるベスト16のベルギー戦に出場できる。

大会中に自動退場を停止するのは極めて異例だ。

ただし、今後1年以内に再び乱暴なプレーで退場すれば、その処分が適用され、新たな罰則も加算される。バルーゴンは当面、厳重に監視される。

米国サッカー連盟（USSF）は声明で「決定を受け入れ、バログンが明日出場できることを喜ぶ。焦点はベルギー戦であり、サポーターの応援を待つ」と歓迎した。

バログンは対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で45分に先制点を奪ったが、64分にタレク・ムハルモヴィッチへのタックルで一発退場となり、その判定の妥当性を巡って議論が起きていた。