カリアリのファビオ・ピザカーネ監督との口論による出場停止でルチアーノ・スパレッティ監督を欠き、マルコ・ドメニキーニ助監督がベンチで指揮を執ったユヴェントスは、驚くほど攻撃に迫力を欠いた。オリヴァー・プロフストゴーアのヘディング弾、グスタフ・イサクセンの角度のない位置からのゴール、そして終盤のフィサヨ・デレ＝バシルによるカウンターからの得点が、アウェーチームの勝利を決定づけた。

7試合でわずか勝ち点11にとどまり、首位を争うインテル・ミラノとラツィオとの差は早くも勝ち点8に広がった。比較すると、前任のイゴール・トゥドールの下では昨季の同時点で勝ち点12を獲得し、チアゴ・モッタの在任中も同じ期間で勝ち点13を挙げていた。イタリア最多優勝を誇るクラブの下降傾向は、今や憂慮すべきものとなっている。

ローマのチームを相手に見せた惨状を受け、試合後にはユヴェントスの選手たちのメンタリティーをめぐる議論が巻き起こった。守備の要であるグレイソン・ブレーメルは、チームに厳しい言葉を向けた。「僕たちは悪いプレーをした。ユヴェントスのユニフォームを着て、このような戦い方をしたことを、もちろんうれしくは思っていない。でも、自分たちのミスを分析し、すぐに立て直さなければならない。それ以外に費やす時間はないからだ」と、ブラジル人DFはSky Sport Italiaに語った。

ブレーメルは続けた。「僕たちにもチャンスはあったし、相手に決められるまではいいプレーをしていた。だからこそ、相手が最初のチャンスで得点したことで、僕たちは本当にフラストレーションを感じた。すぐに対処しなければならないことだ」

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ユヴェントスに欠ける安定感と自信

選手たちの責任を問われると、センターバックは次第に語気を強めた。「確かに監督は指示を出す。でも、それをピッチで実行しなければならないのは僕たちだ。ただ、ピッチには11人の選手がいて、さらにベンチから5人が入る。僕一人で全員を引っ張ることはできない。助けようとしているし、彼らとも話している。でも、性格は一人ひとり違う。ある程度までは背中を押せるが、できるのはそこまでだ。気概の強さにも個人差がある」

特に精神的な重圧が、一部の選手を苦しめているようだ。「ブーイングを聞くと、彼らは消極的になり、恐れを感じる。新しく加わった選手や若い選手が多いのは分かっている。彼らを名指しで責めているわけではないが、人はそれぞれ違う。うまくいかないとき、毅然と対応する選手もいれば、消極的になる選手もいる。それは性格によるものだ」とブレーメルは話した。

スパレッティ監督もDAZN Italiaを通じてコメントし、チームの戦いぶりにショックを受けた様子を見せた。この試合では、後半から出場したニック・ヴォルテマーデも、ユヴェントスでのリーグ戦初ゴールを挙げられなかった。「間違いなく、いつもより弱いユヴェントスだった。試合をコントロールできず、どう進めるべきかというアイデアもないチームだった」と指揮官は語った。

「私たち自身にも説明するのは難しい。金曜日の午前4時にビーゴから戻り、その後はフィジカルコーチとともに選手たちの回復に努めた。いくつか変えようと試み、新たに6人の選手を起用した。それでも、足も頭も動きが遅かった。サッカーでは相手が見え、ボールが見える。反応が遅く、気持ちを見せず、リズムをつかめなければ、戦術もシステムも意味をなさない」とスパレッティ監督は続けた。

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ユヴェントスのファンが試合終了前にスタジアムを後に

指揮官が特に厳しく批判したのは、選手たちの姿勢だった。「スピードも、アイデアも、走る意欲も、懸命に取り組む意志もなかった。競り合いで弱さを見せ、うまくいかないときにうつむく。そのすべてが気に入らなかった」

スパレッティ監督は変化が必要だと示唆した。「分析しなければならない。選択肢は二つしかない。チームへの語りかけ方を話し合うか、取り組み方を話し合うかだ。何かを変えなければならないのは明らかだ」と語り、こう続けた。「私もこのパフォーマンスには驚いた。じっくり考えなければならない。選手たちへの話し方は変えていないからだ。チームとの関係を自分自身で見つめ直す必要があるかもしれない。その関係は誠実で公正なものだ。今日見せたものでは不十分だったと、選手たちも自ら気づくだろう」

さらに追い打ちをかけたのが、ユヴェントスのファンの明確な反応だった。大半のサポーターは満員のアリアンツ・スタジアムを試合終了前に後にし、残った観客は耳をつんざくようなブーイングでチームを見送った。

一方、相手側では対照的な光景が広がった。ローマのチームは、満員のアウェー席の前で歓喜に沸いた。注目すべきことに、ラツィオのファンはクラブ売却を促すため、収入減を狙って昨季末からオーナーのクラウディオ・ロティートに抗議し、ホームゲームをボイコットしている。ジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるチームのホームスタジアムには平均して9000人弱しか集まらない一方、アウェーでは4試合すべてでビジター席が完売していた。