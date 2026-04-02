コラムニストのグイド・ティーマンは、毎週、サッカー界の出来事を鋭い風刺を交えて分析している。今回は、フェイエノールトの相次ぐ負傷者リストと、キリアン・ムバッペをめぐる奇妙な怪我のニュースに焦点を当てている。

サッカー界は一時、大騒ぎになった。現在世界最高の選手であるキリアン・ムバッペが、間違った膝のMRI検査を受けた後に復帰のゴーサインを出されたというのだ。フランスのRMCスポーツによると、左膝に不調があったにもかかわらず、右膝が検査されたという。 その結果は？前十字靭帯に微小な断裂を抱えたまま3試合に出場し、その後3週間をベンチで過ごすことになった。

スペインの首都に集うフランス人選手たちは、どうやら医療面での相性が良くないようだ。なぜなら、『レキップ』紙の報道を信じるなら、エドゥアルド・カマヴィンガの場合も、右足首の検査が行われたが、ご想像の通り、症状は左足首にあったからだ。カマヴィンガも当初はプレー可能とされたが、その後、怪我が悪化し、彼もまた数週間にわたって戦線離脱を余儀なくされた。

世界で最も裕福で成功しているクラブの医療専門家たちは、フランス人が治療台に横たわると、左右の違いさえ分からなくなってしまうのだろうか？フランスメディアはそう断言したが、ムバッペ本人はすべての噂をデマだと一蹴した。 デマかどうかはさておき、レアル・マドリードは選手や監督に対して行うのと同じくらい日和的な対応を取り、医療スタッフの複数のメンバーを解雇した。

以前解雇された栄養士のイツィアル・ゴンサレス氏は、再び痛烈な批判を浴びせ、彼女を職場いじめで追い出した医療専門家たちが、ChatGPTの無料版を使ってサプリメントを処方していたと語った。一方、レアル・マドリードは1月、ニコ・ミヒッチ氏を医療スタッフの責任者として復帰させた。 注目すべき詳細として、このクロアチア人スタッフは2023年、クラブ内で相次いだ負傷者問題により解雇されていた。

「レアル・マドリード」では医療上の失策が横行している。スロバキア代表の医療スタッフもフェイエノールトから非難を受けた。レオ・ザウアーがロッテルダムの助言に反してコソボ戦に出場し、前半終了前に筋肉の負傷で退場、再び長期離脱を余儀なくされたためだ。

しかし、ゴンサレス氏がまだ恨みを抱いているかもしれない一方で、南部のクラブの医療（失策）方針は、どうやらChatGPTの無料版に基づいているようだ。それを参照しているのは、医療スタッフの責任者であるビバー医師である。 胎盤治療、ルルドの聖水の散布、祈りの癒し、シャーマニズムの儀式、アイスバス、粘土療法など、あらゆる手段を尽くしたにもかかわらず、2年もの間、ロッテルダム・ズイドには怪我の怪物がはびこっている。

常に10人以上の選手が戦線離脱しており、2026年にはほぼ毎週のように新たな負傷者が加わっている。バート・ニュークープはFCトゥエンテ戦で負傷したギース・スマルの代役として出場したが、ボールに触れることもなく、7分後に自ら負傷して退場した。 数週間後、エクセルシオール戦で復帰を果たしたものの、再び負傷退場。今回は今季残り全試合を欠場することとなった。

フェイエノールトの選手からのサインやセルフィーを手に入れたいなら、デ・クープやヴァルケノールトよりも、マーススタッド病院やラインダールリハビリテーションクリニックの方がチャンスは高い。ブライアン・プリスケとロビン・ファン・ペルシ率いる選手たちは、怪我だらけの「ギプス世代」というレガシーを残しかねない。 まるでガラスのドミノのように、彼らは次々と倒れていく。クネッケブロードのような脆い軟骨を抱えて。かつては対戦相手が膝を震わせてデ・クープにやって来たが、今ではフェイエノールトの選手たちが膝を震わせながら「ドクター・ビバー」のもとへ向かっている。