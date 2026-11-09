バルセロナの至宝ラミン・ヤマルが、来たる木曜日にプラハで行われる予定のスペイン代表対チェコ代表戦を欠場することが確実となった。医学的検査の結果、リーガ・エスパニョーラのアトレティコ・マドリード戦で勝利に貢献した後、右膝に痛みを抱えていることが判明したためだ。

ヤマルは「メトロポリターノ」での一戦で、ゴールこそ記録しなかったものの、最も目立った選手の一人だった。アトレティコの守備に絶えず脅威を与え、アレハンドロ・グリマルドを疲弊させ、さらにフェルミン・ロペスが決めた2点目をアシスト。この二人の間の高い連携を改めて示し、カタルーニャのチームの攻撃にとって重要な戦力であることを証明した。

スペインの日刊紙「スポルト」によると、バルセロナのアタッカーは勝利を喜びながら試合を終えたが、右膝に痛みを感じ、月曜日の朝にスポーツ施設「ジョアン・ガンペール」で医学的検査を受けた。検査では重傷ではないことが示されたものの、バルセロナとスペイン代表の両医療スタッフは、チェコ戦での起用を強行せず、回復の機会を与えることで合意した。

ヤマルは来たる金曜日にスペイン代表の合宿に合流する見込みで、日曜日に「メトロポリターノ」で行われるイングランド戦に備える。この一戦はグループ首位を決する可能性がある。

今季初の欠場となるヤマル

チェコ戦は、ヤマルが今季初めて欠場する公式戦となる。これまでバルセロナが戦った16試合すべてに出場しており、その内訳はリーガ・エスパニョーラ12試合、チャンピオンズリーグ4試合で、すべて先発し、出場可能な1440分のうち合計1355分をプレーしていた。

また、バルセロナのウインガーは、前回の国際マッチウィークにスペイン代表が戦った4試合すべてに先発し、360分のうち281分をプレーした。

関連して、スペイン代表はレアル・ソシエダのアタッカー、ミケル・オヤルサバルの合流を待っている。インフルエンザのため合宿の冒頭を離脱していた彼は、サン・セバスティアンで回復を続けており、イングランド戦に間に合う可能性があると見られている。