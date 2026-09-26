バイエルンのスター、マイケル・オリーセのアシストから、レアル・マドリーのFWは54分、力強いフィニッシュでレ・ブルーに1－0をもたらした。その一戦では、タッチライン際で新指揮官ジネディーヌ・ジダンが代表監督デビューを飾っていた。

試合を通じて見れば、このゴールは最終的にフランスへ接戦のアウェー勝利をもたらす決勝点となったが、得点直後にエムバペはやや足を引きずり、膝を押さえた。短い歓喜のあと、苦痛に顔をゆがめながらフランス代表のメディカルスタッフの治療を受け、その後いったんはピッチへ戻った。しかし復帰は数分しか続かず、やがてエムバペはピッチに倒れ込み、もうプレーを続けられないことを示した。27歳の表情は非常に不安げで、ジダンは試合後、自軍キャプテンが「シュートの際に膝を過伸展した」と明かした。

その直後、フランス協会TFFが最初の診断結果を発表した。「決勝点を挙げた際、キリアン・エムバペは膝を負傷した。腱の負傷を負っており、治療のためマドリーへ戻ることになる」

キリアン・エムバペはトルコ戦の何分に交代したのか？

エムバペは59分にデジレ・ドゥエと交代し、いら立ちをにじませながらロッカールームへ向かった。ジダンは試合終了後、すでに楽観的とは程遠い様子だった。「残念ながら、良くは見えない」と54歳は話し、エムバペは今後予定されているネーションズリーグのベルギー戦（月曜）、イタリア戦（次週金曜）、そして10月5日の再びベルギー戦では出場しない見通しだと明かした。その代わり、エムバペはエキップ・トリコロールの宿舎を予定より早く離れることになる。

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一方で、当然ながらマドリーでも不安が広がるだろう。トルコ代表で司令塔を務めたレアルのチームメート、アルダ・ギュレルも、ピッチ上で心配そうにエムバペの負傷の具合を気にかけていた。このスーパースターは今季もここまで得点を量産しており、2026/27シーズンのレアルでは公式戦8試合で、すでに8ゴール2アシストを記録している。