バイエルンのスター、マイケル・オリーズのお膳立てから、レアル・マドリーのストライカーは54分、強烈なシュートでレ・ブルーに1-0をもたらした。そのフランスではタッチライン際で、新任の代表監督ジネディーヌ・ジダンが初陣を迎えていた。

このゴールは最終的にフランスに接戦のアウェー勝利をもたらすことになる一撃だったが、得点直後、ムバッペはやや足を引きずりながら膝を押さえた。短い歓喜の後、苦痛に顔をゆがめた状態でフランス代表のメディカルスタッフによる治療を受け、その後いったんはピッチに戻った。しかし復帰は数分しか続かず、やがてムバッペはピッチに倒れ込み、もうプレーを続けられないことを示した。27歳の表情には強い不安が浮かんでおり、ジダンは試合後、「シュートの際に膝を過伸展した」と主将の状態を明かした。

その直後、フランス連盟TFFが最初の診断を発表した。「決勝点を挙げた際、キリアン・ムバッペは膝を負傷した。腱の負傷を負っており、治療のためマドリードへ戻ることになる」

キリアン・ムバッペはトルコ戦でいつ交代したのか？

ムバッペは59分にデジレ・ドゥエと交代し、いら立った様子でロッカールームへ向かった。ジダンは試合後、すでにまったく楽観的ではなかった。「残念ながら良くないようだ」と54歳の指揮官は語り、今後控えるネーションズリーグのベルギーでの月曜の一戦、次週金曜のイタリア戦、そして10月5日の再びベルギーとの一戦で、ムバッペが再び出場することはないと明かした。その代わり、ムバッペはエキップ・トリコロールの宿舎を予定より早く離れることになる。

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もっとも、マドリードでも当然ながら懸念が広がるだろう。トルコで司令塔役を担ったレアルのチームメート、アルダ・ギュレルも、ピッチ上でムバッペの負傷を心配そうに気遣っていた。このスーパースターは今季もここまで得点感覚の鋭さを見せており、レアルでの2026/27シーズンは公式戦8試合で早くも8得点2アシストを記録している。