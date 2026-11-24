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アフリカネーションズカップ2025のタイトルをめぐり、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が火曜日に下した判決への強い反応が続いている。今度はアルジェリアの著名ジャーナリストが声を上げた。

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アフリカサッカー史上でも屈指の物議を醸した騒動が、劇的な形で決着した。 スポーツ仲裁裁判所はアフリカネーションズカップ2025決勝に関するアフリカサッカー連盟（CAF）の決定を取り消す判決を下し、タイトルをセネガルに戻した 。セネガルはピッチ上で延長戦の末にモロッコを1-0で下しており、この判決によって数カ月にわたった法廷闘争に終止符が打たれた。

スポーツ仲裁裁判所は火曜日、CAF上訴委員会の決定を取り消すと発表した。同委員会は3月17日、セネガル代表が決勝戦を放棄したとみなし、モロッコに3-0の勝利を与えていた。

今回の判決により、セネガルはラバトのプリンス・ムーレイ・アブダラ・スタジアムでピッチ上で勝ち取ったタイトルを取り戻した。この一戦では、ピッチの内外で異例の出来事が相次いでいた。

こうした中、アルジェリア人ジャーナリストのモハメド・ワダヒ氏が判決についてコメントし、大きな波紋を呼んでいる。

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beIN SPORTSのフランス支局長を務めるワダヒ氏は、自身のFacebookで次のように述べた。「予想どおり、セネガル代表はピッチ上でサッカーによって決めた勝利を、司法の場でも確定させた。スポーツ仲裁裁判所の決定は意外なものではない。だが一方で、出来の悪い腐敗した役者たちが主役を演じた滑稽な茶番劇に終止符を打った。彼らはアフリカサッカーを暗い迷路へと引きずり込み、この大陸におけるフットボールのイメージを汚した。そして、自分たちが命令どおりに動くただの操り人形にすぎず、この連盟がかつてないほどの腐敗に達していることを、疑いの余地なく証明したのだ」

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さらに、皮肉たっぷりのメッセージでこう締めくくった。「アフリカネーションズカップの1つの大会で、セネガルは2度優勝した……惜しかったねぇぇぇぇぇぇぇ、それとも違う、違う？？？」

アフリカネーションズカップ2025決勝騒動の詳細

騒動の発端は、試合の後半終了間際だった。スコアレスで迎えた終盤、主審がモロッコにPKを与え、この判定にセネガルの選手たちとパプ・ティアウ監督が激怒した。

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セネガル代表の選手数名は抗議のためにピッチを離れてロッカールームへ向かい、試合は約10分間中断した。その後、サディオ・マネがチームメイトと監督を説得し、試合再開にこぎつけた。

プレー再開後、モロッコはタイトルを決める絶好のチャンスを得たが、ブラヒム・ディアスがパネンカでPKを失敗。ボールはGKエドゥアール・メンディの手にあっさりと収まった。

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試合は延長戦に突入し、パプ・ゲイェが決勝ゴールを挙げてセネガルに史上2度目のタイトルをもたらした。自国での優勝を待ち望んでいたモロッコのサポーターは、大きな衝撃に包まれた。

騒動は試合終了の笛とともに収まったわけではなかった。一部のモロッコ人記者とセネガルのパプ・ティアウ監督との間で緊迫した言い争いが起き、選手たちをロッカールームに戻した同監督の判断は批判を浴びた。

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試合後の記者会見は中止となり、ティアウ監督は翌日に謝罪した。一方、CAFは決勝で起きた出来事を受け、同監督に5試合の出場停止処分を科した。

そして試合から2カ月後、CAF上訴委員会は大会規則第84条に基づき、セネガルが試合を放棄したとみなす決定を下し、モロッコに3-0の不戦勝を与えていた。